С вечера 22 ноября последствия российских атак были зафиксированы в 12 областях Украины и Киеве. В результате обстрелов погибли шесть человек, ещё 32 получили ранения.

«В Днепре враг нанес удар по территории железнодорожного вокзала. Повреждены пассажирские вагоны; один человек получил ранение. Железнодорожную станцию россияне атаковали также в Житомирской области, а утром — локомотивное депо в Харькове. В Харьковской области под ударами оказались электроподстанции и линии электропередач. В Харькове российский дрон попал в отель. В Лозовой в результате утренних атак ранены 11 человек», — написал Сергей Корецкий в Telegram-канале.

По словам премьера, утром россияне убили трех человек в Запорожье, а также в городе была повреждена больница.

В Краматорске дрон атаковал эвакуационный автомобиль: двое человек погибли, четверо ранены, а в Никополе в результате артиллерийского обстрела погиб человек, в городе поврежден профессиональный лицей.

Кроме того, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры в Киевской, Сумской, Одесской, Винницкой и Полтавской областях, а в Киеве обломки дрона упали на территории учебных заведений.

«Всего с вечера погибли шесть человек, ещё 32 ранены, в том числе один ребёнок. Продолжаются аварийно-спасательные работы на месте вчерашнего российского удара по пятиэтажному жилому дому в Вышгородском районе Киевской области. Число погибших возросло до 11 человек. Искренние соболезнования родным и близким», – написал Корецкий.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

В Винницкой области в результате ночной атаки РФ повреждены предприятие и жилые дома.

Ранее Россия повредила многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие.

Россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область с вечера, есть раненые.

Читай нас в