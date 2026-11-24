В ночь на 24 ноября российские войска нанесли удары по жилым домам, энергетическим объектам, железнодорожной инфраструктуре и гражданским предприятиям в одиннадцати областях Украины.

В Запорожье оккупанты атаковали жилые кварталы управляемыми авиабомбами. В результате удара погибли два человека, ещё 44 получили ранения, среди них — дети. Также повреждено десять жилых домов.

В Житомирской и Ровенской областях под ударом оказались электрические подстанции, а в Черниговской — железнодорожная инфраструктура. Кроме того, в Житомире повреждены жилые дома, а в Кировоградской области российские войска атаковали газотранспортную инфраструктуру.

Под ударами оказались жилые дома в Николаевской, Одесской и Сумской областях. В Днепропетровской и Харьковской областях в результате ударов российских дронов пострадали по два человека.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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