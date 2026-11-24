Фото: Россия атаковала 11 областей Украины: в Запорожье погибли два человека
В ночь на 24 ноября российские войска нанесли удары по жилым домам, энергетическим объектам, железнодорожной инфраструктуре и гражданским предприятиям в одиннадцати областях Украины.
В Запорожье оккупанты атаковали жилые кварталы управляемыми авиабомбами. В результате удара погибли два человека, ещё 44 получили ранения, среди них — дети. Также повреждено десять жилых домов.
В Житомирской и Ровенской областях под ударом оказались электрические подстанции, а в Черниговской — железнодорожная инфраструктура. Кроме того, в Житомире повреждены жилые дома, а в Кировоградской области российские войска атаковали газотранспортную инфраструктуру.
Под ударами оказались жилые дома в Николаевской, Одесской и Сумской областях. В Днепропетровской и Харьковской областях в результате ударов российских дронов пострадали по два человека.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Число раненых в результате атаки на Запорожье возросло до 32, среди них четверо детей.
Российская атака на Запорожье унесла жизни двух человек, ещё 22 пострадали.