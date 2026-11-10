Фото: Россия спровоцировала пожар на объекте критической инфраструктуры Кировоградской области

10 ноября войска РФ атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

Из-за постоянной угрозы повторных обстрелов спасателям было сложно тушить возгорание.

В настоящее время пожар локализован, продолжается его ликвидация.

По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал.

Источник: ГСЧС

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

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