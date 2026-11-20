Фото: Оккупанты нанесли массированный удар по Винницкой области, повреждено 13 частных домов
Российские войска подвергли Винницкую область массированной атаке. В результате обстрела пострадал один человек, также зафиксированы повреждения 13 частных жилых домов, помещений старостата и дома культуры.
«Повреждены 13 частных домов, дом культуры и здание старостата в результате массированной комбинированной атаки врага в Винницкой области. Также уничтожен один автомобиль», — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки РФ.
Об этом заявила глава ОГА Наталья Заболотная.
Россия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области.
Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Винницкой области.