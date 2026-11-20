Российские войска подвергли Винницкую область массированной атаке. В результате обстрела пострадал один человек, также зафиксированы повреждения 13 частных жилых домов, помещений старостата и дома культуры.

«Повреждены 13 частных домов, дом культуры и здание старостата в результате массированной комбинированной атаки врага в Винницкой области. Также уничтожен один автомобиль», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки РФ.

Об этом заявила глава ОГА Наталья Заболотная.

Россия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области.

Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Винницкой области.

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