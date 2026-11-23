В ночь на 23 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ. Масштабный пожар на предприятии зафиксировали даже спутники.

«На территории предприятия раздались взрывы и вспыхнул пожар, который виден даже со спутника. Пострадали битумная установка, колонна установки первичной переработки нефти АВТ, ребойлерная печь и резервуарный парк».

Кроме того, как сообщают украинские военные, пострадали комплекс РЭБ «Поле-21» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».

Новошахтинский НПЗ способен перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год. Он производит дизельное и судовое топливо, а также мазут. Завод расположен всего в нескольких десятках километров от украинской границы, поэтому его топливо имеет кратчайший путь к российским группировкам на южном направлении.

Источник: Генштаб ВСУ.

Напомним, что Видео: В Ростовской области РФ атакован Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане.

Также Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае России.

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