Генеральный штаб сообщил о 125 боевых столкновениях за сутки и назвал наиболее интенсивные направления

В течение 10 ноября на фронте произошло 125 боевых столкновений с российскими войсками. Наибольшую активность оккупанты проявляли на Константиновском и Покровском направлениях, где украинские защитники отразили соответственно 15 и 11 атак. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным военного командования, за прошедшие сутки российская армия нанесла 65 авиационных ударов и сбросила 222 управляемые авиабомбы. Также противник применил 8781 дрон-камикадзе и 2653 раза обстрелял населенные пункты и позиции украинских войск. Восемь обстрелов были осуществлены из реактивных систем залпового огня.

Под вражеским огнем оказались населенные пункты Сумской и Черниговской областей. В частности, в Сумской области обстреляли Коренек, Товстодубовое, Бачевск, Середину-Буду, Нескучное и другие населенные пункты. Авиационный удар был нанесён по Кружку.

Силы обороны также наносили удары по военным объектам противника. Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения личного состава и техники оккупантов, пункт управления беспилотниками, три артиллерийские позиции и командно-наблюдательный пункт.

Где велись самые ожесточенные бои

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска нанесли шесть авиаударов с использованием 11 управляемых авиабомб и осуществили 41 обстрел, в том числе два — из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника вблизи Тихого и в направлениях Чайковки, Охримовки, Волоховки, Николаевки, Бакшеевки и Малой Вовчей. На Купянском направлении россияне наступательных действий не проводили.

На Лиманском направлении оккупанты дважды пытались прорвать украинскую оборону в направлениях Дружелюбровки и Лимана. На Славянском и Краматорском направлениях зафиксировали по одной атаке — вблизи Николаевки и в направлении Голубовки соответственно.

Больше всего штурмов на восточном фронте произошло на Константиновском направлении — 15. Российские войска наступали вблизи Константиновки и в направлениях Дружковки, Ильиновки, Николаевки, Русиного Яра, Грузского и Вольного.

Еще 11 атак украинские военные отразили на Покровском направлении. Противник пытался продвинуться в направлениях Нового Донбасса, Белицкого, Доброполья, Васильевки, Сергеевки и Молодецкого.

На южном участке фронта россияне дважды атаковали на Александровском направлении, трижды — на Гуляйпольском и один раз — на Ореховском. На Приднепровском направлении штурмовых действий не зафиксировано.

Также Генштаб сообщил, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника нет.

Ранее Генштаб обновил данные о потерях российской армии по состоянию на 11 ноября.

С начала суток на фронте произошло 116 боевых столкновений, наиболее ожесточенные — под Константиновкой, сообщает Генштаб.

Российский диктатор Владимир Путин пытается распространять среди международных партнеров ложные данные о том, что Украина якобы контролирует лишь 10% территории Донецкой области.

На Великобурлукском направлении российские войска пытаются продвигаться в разных направлениях, чтобы расширить вклинение в украинскую оборону.

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