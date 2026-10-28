В течение 28 октября на фронте произошло 181 боевое столкновение между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наиболее интенсивные бои велись на Покровском направлении, где противник совершил 38 атак.

«Всего с начала этих суток произошло 181 боевое столкновение. Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросил 188 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 5249 дронов-камикадзе и осуществил 1731 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск», — говорится в сообщении.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районе Терновой, Старицы, Озерного и Хрипунов, одна атака до сих пор не завершилась.

На Купянском направлении Силы обороны пресекли одну попытку захватчиков продвинуться в районе Новоосинового.

На Лиманском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Надежды, Колодцев, Лимана и Дибровы, один бой продолжается до сих пор.

Две атаки оккупантов отбиты на Славянском направлении в районах Закитного и Кривой Луки.

На Константиновском направлении наши подразделения пресекли продвижение противника в 16 случаях в районах Константиновки, Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Розкошного, Долгой Балки, Новогригоровки, Николайполя, Новопавловки и Петровки.

Всего 38 боевых столкновений зафиксировано на Покровском направлении в районах населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Софиевка, Вольное, Золотой Колодезь, Новое Шаховое, Степи, Новый Донбасс, Черниговка, Святогоровка, Доброполье, Новогришино, Сергеевка, Васильевка, Удачное, Молодецкое и Новопавловка, три из которых продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 34 оккупанта и 24 — ранены; уничтожено семь единиц автомобильной техники и 59 укрытий противника. Повреждено одна единица автомобильной техники и 25 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 153 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Один вражеский штурм успешно отразили украинские воины на Александровском направлении в районе населенного пункта Калиновское.

Девять атак зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Косовцево, Новое Запорожье, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Белогорье и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отбросили врага в районе Новояковлевки.

На Северо-Слобожанском, Краматорском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации по состоянию на 22:00 среды, 28 октября.

Карта боевых действий в Украине на 28 октября 2026 года и самые горячие направления.

Военнослужащие 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» проводят подземную спецоперацию «Велес» на Купянском направлении, продвинувшись вглубь территории более чем на 15 километров. О первых результатах операций президенту Украины Владимиру Зеленскому 27 октября доложили командующие Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса.

Подразделения Сил обороны Украины в течение 26 октября и в ночь на 27 октября нанесли успешные удары по военным объектам российских оккупантов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. В частности, были поражены склады боеприпасов армии РФ в районах населенных пунктов Дяково в Луганской области и Огороднее в Донецкой области, что существенно снижает огневые возможности противника на фронте.

178 боевых столкновений за день — самые ожесточенные бои велись на Покровском и Гуляйпольском направлениях

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