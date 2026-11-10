Генеральный штаб зафиксировал 156 боевых столкновений за сутки и назвал наиболее интенсивное направление

За прошедшие сутки на фронте произошло 156 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наибольшая активность оккупантов наблюдалась на Покровском направлении, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанёс три авиационных удара, применив пять кассетных бомб, и совершил 52 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов, один из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили шесть атак противника в сторону населенных пунктов Охримовка, Хрипуны, Малая Вовча и в районах Старицы, Чугуновки.

На Купянском направлении оккупанты не проводили штурмовых действий.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты провели шесть атак в районе населенного пункта Заречное и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник совершил две атаки в направлении Пискуновки и в районе населенного пункта Ямполь.

На Краматорском направлении противник провел три штурмовые операции, атакуя в сторону Васютинского и в районе Тихоновки.

На Константиновском направлении зафиксировано девять атак. Захватчики вели наступательные действия в районах населенных пунктов Константиновка, Долгая Балка, Русин Яр и в сторону Николайполя.

Тринадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Вольное, Светлое, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Мирное, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населённого пункта Новое Запорожье.

На Ореховском направлении оккупанты провели атаку в районе Степового.

На Приднепровском направлении противник не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ с оперативной информацией по состоянию на 08:00 10 ноября.

Напомним, ВСУ за сутки ликвидировали более 2,2 тысячи российских военных.

На фронте произошло 148 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Константиновском направлениях.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 2 280 российских оккупантов.

За сутки на фронте зафиксировали 140 боевых столкновений, самым горячим остается Покровское направление.

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