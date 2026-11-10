Генеральный штаб зафиксировал 156 боевых столкновений за сутки и назвал наиболее интенсивное направление
За прошедшие сутки на фронте произошло 156 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наибольшая активность оккупантов наблюдалась на Покровском направлении, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанёс три авиационных удара, применив пять кассетных бомб, и совершил 52 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов, один из которых — с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили шесть атак противника в сторону населенных пунктов Охримовка, Хрипуны, Малая Вовча и в районах Старицы, Чугуновки.
На Купянском направлении оккупанты не проводили штурмовых действий.
Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты провели шесть атак в районе населенного пункта Заречное и в сторону Лимана.
На Славянском направлении противник совершил две атаки в направлении Пискуновки и в районе населенного пункта Ямполь.
На Краматорском направлении противник провел три штурмовые операции, атакуя в сторону Васютинского и в районе Тихоновки.
На Константиновском направлении зафиксировано девять атак. Захватчики вели наступательные действия в районах населенных пунктов Константиновка, Долгая Балка, Русин Яр и в сторону Николайполя.
Тринадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Вольное, Светлое, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Мирное, Сергеевка, Новопавловка.
На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населённого пункта Новое Запорожье.
На Ореховском направлении оккупанты провели атаку в районе Степового.
На Приднепровском направлении противник не проводил штурмовых действий.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ с оперативной информацией по состоянию на 08:00 10 ноября.
Напомним, ВСУ за сутки ликвидировали более 2,2 тысячи российских военных.
На фронте произошло 148 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Константиновском направлениях.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 2 280 российских оккупантов.
За сутки на фронте зафиксировали 140 боевых столкновений, самым горячим остается Покровское направление.