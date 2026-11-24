Армия Российской Федерации по состоянию на вторник, 24 ноября, побила годовой антирекорд по потерям за всё время полномасштабной войны: с начала 2026 года они достигли 432 519 военнослужащих, что уже превысило показатель за весь 2024 год (430 790 человек).

Как сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооружённых сил Украины, этот показатель сопоставим с численностью населения четырёх регионов РФ — Ненецкого и Чукотского автономных округов, Магаданской области и Республики Алтай, где проживает около 434 тысяч человек.

В Генштабе добавили, что совокупная площадь этих регионов составляет около 1,5 миллиона квадратных километров, а до конца 2026 года остаётся ещё более пяти недель. Украинские военные заверили, что будут продолжать наносить противнику потери, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

Источник: сообщение пресс-службы Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Росстат за годы войны зафиксировал в Донецкой области не менее 270 тысяч смертей российских военных. Для сравнения: битва за Берлин стоила армии СССР 78 тысяч жизней.

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военнослужащий, свидетельствует утечка данных Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военнослужащих, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причём в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

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