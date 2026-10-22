Председатель так называемого Верховного суда РФ Игорь Краснов во время визита в Пекин обратился в Министерство юстиции КНР с предложением расширить обмен опытом по применению искусственного интеллекта в юридической сфере.

В ходе поездки Краснов ознакомился с работой лаборатории «Умный суд» и Финансового суда Пекина, где нейронные сети выполняют анализ документов, ведение стенограмм, подбор прецедентов и прогнозирование решений. В рамках визита РФ и КНР также подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве между верховными судами, что происходит на фоне утвержденной в РФ концепции внедрения ИИ в 95% российских судов к 2030 году.

Источник: The Moscow Times.

Российские власти обещают особую поддержку китайским компаниям, которые решат работать в стране. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил взять под судебный контроль все дела, связанные со спорами с участием инвесторов из Китая.

Китай уже приступил к подготовке к возможной встрече лидеров КНР, США и России. При благоприятных обстоятельствах саммит могут включить в программу мероприятий Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

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