Готовил новый удар по Киеву: СБУ задержала российского корректировщика

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Киеве ещё одного российского агента, который помогал врагу готовить новую ракетно-дроновую атаку на столицу. Им оказался завербованный россиянами житель Черкасской области, который собирал информацию о расположении подразделений Сил обороны и объектов гражданской инфраструктуры.

Сотрудники СБУ задержали мужчину непосредственно во время выполнения задания. Он как раз сфотографировал место расположения одного из подразделений Вооруженных сил Украины и передал информацию своему куратору из России.

В дальнейшем агент должен был отправить российскому спецслужащему фотографию вместе с точными координатами объекта. Сейчас правоохранители проверяют версию, что оккупанты планировали атаковать эту позицию одним из своих беспилотников.

В дальнейшем вражеский пособник планировал отследить и «слить» геолокации нескольких автозаправочных станций и почтовых терминалов столицы Украины.

Сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали агента.

Как выяснилось в ходе расследования, рашисты привлекли мужчину к сотрудничеству ещё до начала полномасштабной войны, когда он работал дальнобойщиком и периодически курсировал в РФ.

После вербовки фигурант был переведен в «режим ожидания», а недавно с ним связался российский сотрудник спецслужб.

Для конспирации разведывательных вылазок агент брал с собой сожительницу, которую использовал «втемно», чтобы со стороны всё выглядело как обычные прогулки семейной пары.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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