В первом полугодии 2026 года объем закупок Россией немецких протезов конечностей и искусственных суставов достиг 79 млн евро, что на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

По данным анализа Eurostat, по сравнению с первой половиной 2021 года поставки протезов рук и ног из ФРГ выросли в 5,4 раза, а эндопротезов — в 6,1 раза. В целом из стран ЕС Россия импортировала этой продукции на €144,9 млн, причем наибольшая доля приходится на Германию (55%), Нидерланды (23%) и Бельгию (17%).

Стремительный рост импорта связан с увеличением числа тяжелораненых российских военнослужащих в войне против Украины и неспособностью местного производства покрыть спрос на высокотехнологичные комплектующие. По оценкам специалистов, доля молодых пациентов среди лиц, нуждающихся в протезировании в РФ, выросла с 8% до 20%. В связи с этим расходы российского фонда социального страхования на средства реабилитации в 2026 году достигли 98,16 млрд рублей, что почти втрое превышает довоенный уровень.

Источник: Forbes.

Спрос на протезы в России в 20245 году вырос на 53% по сравнению с 2023 годом. Особенно часто жители страны-агрессора теряют руки.

Российские власти планируют создать реабилитационные центры для участников войны против Украины, потерявших конечности. Такие учреждения должны появиться в каждом из восьми федеральных округов РФ. Точных сроков открытия учреждений пока не называют, однако один центр уже работает на базе Российского государственного социального университета (РГСУ) в Подмосковье.

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