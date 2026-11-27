Французский политик Жан-Люк Меланшон заявил, что вооруженный конфликт с Россией стал бы абсурдным развитием событий. Он пояснил, что французская доктрина ядерного сдерживания направлена на недопущение войны в Европе, в частности в странах Балтии. Об этом кандидат в президенты сказал в интервью телеканалу LCI.

«Доктрина французского ядерного сдерживания означает, что мы никогда не допустим конфликта на территории Европы, включая страны Балтии и другие государства. Поэтому у нас есть законные основания беспокоиться о тех, кто вооружается вокруг нас. Ведь вступать в войну с Россией — абсурд», — сказал политик.

Отдельно Меланшон выразил обеспокоенность планами Германии создать крупнейшую конвенциональную армию в Европе. По его мнению, военное усиление страны может сделать её мишенью для других государств.

«Когда у Германии будет самая большая обычная армия, она будет использовать её по своему усмотрению. Кроме того, именно в Германии размещено американское ядерное оружие. С этого момента Германия становится мишенью. Я хотел бы напомнить, что Германия — наша соседка. Любой президент Франции должен быть обеспокоен тем, что его соседка становится военной мишенью для других стран», — заявил Меланшон.

Жан-Люк Меланшон возглавляет левую партию «Непокоренная Франция» и участвует в президентской кампании 2027 года. Политик ранее неоднократно выступал против прямого военного столкновения Запада с Россией и призывал к дипломатическому урегулированию войны.

Меланшон также критиковал идею отправки западных войск в Украину и выступал против её вступления в НАТО.

Ранее Франция в ООН призвала Россию к двойному мораторию на удары по энергетике и судоходству.

Французские политики выступили за сокращение помощи Украине, — Politico.

Марин Ле Пен заявила, что в случае прихода к власти Франция будет выполнять уже взятые на себя обязательства по поддержке Украины. В частности, речь идет о совместном кредите ЕС для Киева в размере 90 млрд евро.

Напомним, Ле Пен согласилась на встречу с Зеленским.

Добавим, что Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон занимают первые два места во всех пяти сценариях первого тура президентских выборов во Франции, запланированных на 2027 год.

Читай нас в