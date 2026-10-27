Католические именины 27 октября 2026 года: кто отмечает День ангела и значение имен

Во вторник, 27 октября, именины отмечают обладатели нескольких женских и мужских имен, связанных с католической традицией. Среди них — Сабина, Кристета, Винсент, Фрументий и Эварист. Некоторые из этих имен распространены и сегодня, другие встречаются редко, но каждое имеет своё происхождение и историю.

Женские имена

Сабина. Имя имеет латинское происхождение и означает «сабинянка» — представительница древнего народа сабинов, жившего на территории центральной Италии. В католической традиции 27 октября поминают святую Сабину из Авилы, которая, по преданию, погибла за христианскую веру в начале IV века. Имя распространено в различных европейских странах, в частности в Италии, Испании, Польше и Украине. Его также связывают с вариантами Сабина, Сабине и Сабина.

Кристета. Это имя происходит от латинской формы Christeta и связано с христианским именем Христос. Его часто толкуют как «христианка» или «та, что принадлежит Христу». Святая Кристета, согласно церковному преданию, была сестрой Винсента и Сабины. Все трое жили в Испании и погибли во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Имя имеет также варианты Кристета и Кристета испанского происхождения — Cristeta.

Капитолина. Имя имеет латинские корни и связано с Капитолием — одним из холмов Древнего Рима. Его можно перевести как «принадлежащая Капитолию» или «капитолийская». В церковной традиции упоминается святая Капитолина, жившая в Каппадокии во времена императора Диоклетиана. По преданию, она раздала своё имущество бедным, освободила рабов и открыто исповедовала христианство. Вместе с ней за веру пострадала её служанка Иеротеида.

Иеротеида. Это редкое имя греческого происхождения, которое в разных источниках толкуют по-разному. Его связывают с греческими словами, относящимися к любви и привязанности. Согласно церковному преданию, Еротеида была служанкой Капитолины и также погибла во время гонений на христиан. Сегодня это имя почти не используется в повседневной жизни, однако оно сохранилось в церковных преданиях и календарях.

Эмелина. Имя имеет древние германские корни и связано с именами, образованными от элементов, означающих труд или деятельность. В разных языках оно имеет формы Эмелина, Эмелин и Эмилина. Во французском календаре именинов 27 октября упоминается именно форма Émeline. Имя звучит нежно, а его различные варианты распространены в европейских странах.

Ивона. Это женское имя, происходящее от древнегерманского имени, связанного со словом, означающим «тис» — дерево, которое издавна использовали для изготовления луков. Имя Ивона распространено в Польше и других европейских странах. В польских календарях именинов его также указывают среди имен, связанных с 27 октября. В других языках можно встретить формы Ивонна и Ивон.

Мужские имена

Винсент. Имя происходит от латинского Vincentius, образованного от слова vincens — «побеждающий». Поэтому его значение передают как «победитель» или «тот, кто одерживает победу». В католической традиции 27 октября поминают святого Винсента из Авилы, который погиб за христианскую веру вместе со своими сестрами Сабиной и Кристетой. В Украине и других странах можно встретить варианты имени: Винцент, Винсент, Винченцо и Висенте.

Фрументий. Имя имеет латинское происхождение и связано со словом frumentum, означающим «зерно» или «хлебные злаки». В христианской истории известен святой Фрументий — епископ, которого считают одним из тех, кто распространял христианство в Эфиопии. Его также называли Абуном, что переводится как «наш отец». Имя Фрументий в настоящее время встречается редко, но оно занимает важное место в истории христианства в Африке.

Эварист. Имя имеет греческое происхождение. Его связывают со словами, означающими «приятный», «доброжелательный» или «тот, кто приносит добро». В католической традиции в этот день поминают святого Эвариста — одного из первых пап Римских, которого почитают как мученика. Имя не относится к распространённым в современной Украине, однако его можно встретить в исторических и церковных источниках.

Авраам. Это имя имеет древнееврейское происхождение. Его традиционно толкуют как «отец многих» или «отец многих народов». Авраам — одна из ключевых фигур библейской истории, почитаемая в иудаизме, христианстве и исламе. В списках католических святых на 27 октября упоминается также Авраам Бедный, известный своей аскетической жизнью. Имя остается узнаваемым во многих странах мира.

Дезидерий. Это имя происходит от латинского Desiderius, связанного со словом desiderium — «желание», «стремление» или «мечта». Его можно толковать как «желанный» или «тот, кого стремились увидеть». В церковных списках 27 октября упоминается святой Дезидерий, епископ Осера во Франции. Сегодня это имя встречается редко, но оно сохранилось в исторических источниках и европейских традициях.

Флоренций. Имя происходит от латинского слова florens, которое означает «цветущий», «тот, кто расцветает» или «процветающий». Оно родственно латинскому слову flos — «цветок». В церковных календарях на эту дату упоминается святой Флоренций, мученик. Имя имеет несколько близких форм в европейских языках, в частности Флоренс и Флорентий.

Гаудиозий. Это имя имеет латинское происхождение и связано со словом gaudium, означающим «радость». Его значение можно передать как «радостный» или «тот, кто приносит радость». В католических списках святых на 27 октября упоминается Гаудиозий Неаполитанский. Имя редкое и в настоящее время почти не используется, но оно имеет давнюю церковную историю.

Наматий. Имя связано с раннехристианской традицией и известно благодаря святым, которых упоминают в западных церковных календарях. Его точное происхождение и значение не имеют общепринятого объяснения. Наматий — одно из редких имен, сохранившихся преимущественно в исторических и церковных источниках.

Одран. Это имя имеет ирландские корни. Оно связано с древней христианской традицией Ирландии и Шотландии. В католических календарях 27 октября упоминается святой Одран, которого также называют Ораном. Имя редко встречается за пределами кельтских стран, но сохраняется в исторических преданиях и местных традициях.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день, когда почитают святого, имя которого носит человек или в честь которого его назвали при крещении. В христианской традиции святой считается примером веры и духовным покровителем. Поэтому именины — это не только повод для поздравлений, но и возможность вспомнить историю святого, связанного с этим именем.

День рождения и именины имеют разное значение. День рождения связан с появлением человека на свет, а День ангела — с памятью святого. Если в церковном календаре есть несколько святых с одним именем, дата именины может зависеть от того, в честь кого человека назвали.

Как отмечают именины

В католической традиции этот день можно провести в молитве, посетить храм или поблагодарить за поддержку и заботу близких. Для многих людей именины также становятся поводом собраться с семьей, пообщаться с друзьями или просто провести время в спокойной атмосфере.

Празднование не обязательно должно быть шумным. Иногда достаточно теплого звонка, небольшого подарка или искренних слов. Главное — проявить внимание к человеку и напомнить ему, что о нем помнят.

Как поздравить с Днём ангела

В именины обычно желают здоровья, мира, радости, любви и благополучия. Можно пожелать, чтобы святой покровитель помогал преодолевать трудности, придавал сил и вдохновлял на добрые поступки.

Например, Винсенту, Фрументию, Эваристу и Аврааму можно пожелать уверенности, успеха в делах и поддержки близких. Сабине, Кристете, Капитолине, Еротеиде, Эмелине и Ивоне — счастливых событий, душевного тепла, крепкого здоровья и людей, рядом с которыми легко быть собой. Пусть День ангела станет приятным поводом сказать родным важные слова, пожелать им добра и подарить чуть больше радости в повседневной жизни.

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