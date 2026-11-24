После ночного российского удара по Запорожью 24 ноября число пострадавших возросло до 32 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Михаил Семикин.

«Среди них — четверо детей. Самому младшему ребенку еще нет и года. Остальным — 4, 6 и 16 лет», — написал он в Telegram.

Двое человек погибли, отметил Семикин.

Ранее стало известно, что российская атака на Запорожье унесла жизни двух человек, ещё 22 пострадали.

Двое человек получили ранения в результате российского удара по Изюму.

В Киеве российский дрон повредил популярную пиццерию возле Крещатика.

Ранее Россия повредила многоэтажное здание в Харькове, есть пострадавшие.

Россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область с вечера, есть раненые.

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