Число раненых в результате атаки на Запорожье возросло до 32, среди них четверо детей
После ночного российского удара по Запорожью 24 ноября число пострадавших возросло до 32 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Михаил Семикин.
«Среди них — четверо детей. Самому младшему ребенку еще нет и года. Остальным — 4, 6 и 16 лет», — написал он в Telegram.
Двое человек погибли, отметил Семикин.
Ранее стало известно, что российская атака на Запорожье унесла жизни двух человек, ещё 22 пострадали.
Двое человек получили ранения в результате российского удара по Изюму.
В Киеве российский дрон повредил популярную пиццерию возле Крещатика.
Ранее Россия повредила многоэтажное здание в Харькове, есть пострадавшие.
Россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область с вечера, есть раненые.