Число пострадавших в результате российского удара по Запорожью возросло до 13

В результате российского удара по Запорожью ранения получили уже 13 человек, в том числе пятеро детей. Об увеличении числа пострадавших сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«В результате российского удара 13 человек получили ранения, из них 5 детей. На месте удара спасатели эвакуировали 14 человек, оказавшихся заблокированными в своих квартирах. Число пострадавших уточняется», — сообщает ведомство в пятницу.

В результате удара повреждения получили два пятиэтажных дома, в частности их квартиры и фасады. В одном из зданий возникли пожары в квартирах, также загорелся легковой автомобиль. На месте происшествия психологи ГСЧС оказали помощь 23 людям, среди которых двое детей.

Как сообщалось ранее, глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Михаил Семикин сообщил о как минимум четырёх пострадавших, среди которых были двое детей, в результате российского удара по пятиэтажному жилому дому в Космическом районе Запорожья.

Источник: ГСЧС

Напомним, пять детей пострадали в результате российского удара по жилому дому в Запорожье.

До этого Россия повредила многоэтажку и инфраструктуру Запорожья, пять человек пострадали.

Ранее россияне атаковали Запорожье, в результате чего была ранена женщина и возник пожар.

Читай нас в