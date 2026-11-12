Загрузка танкеров в порту Усть-Луга упала в разы после атак украинских дронов
OSINT-исследователь Кайл Глен сообщил, что в этом году количество танкеров, загруженных в Усть-Луге, сократилось почти на 50 % по сравнению с пиковым 2024 годом.
По его подсчётам, помесячная статистика свидетельствует о ещё более резком падении: количество погрузок существенно сократилось в июне-июле, а в сентябре спад усилился.
Другой OSINT-исследователь, Osinthic, отметил, что после украинского удара накануне в настоящее время работает только один причал порта.
Источник: OSINT-исследователи Kyle J. Glen и Osinthic (X).
11 ноября в российском порту Усть-Луга, расположенном в Ленинградской области, продолжается масштабный пожар после атаки беспилотников. Погасить возгорание пока не удалось, а над территорией региона поднимаются огромные облака густого черного дыма.
Напомним, что в России дроны массово атаковали десятки регионов, в порту Усть-Луга вспыхнул пожар.
Видео: Беспилотники атаковали российский порт Усть-Луга в Ленинградской области.