Загрузка танкеров в порту Усть-Луга упала в разы после атак украинских дронов

OSINT-исследователь Кайл Глен сообщил, что в этом году количество танкеров, загруженных в Усть-Луге, сократилось почти на 50 % по сравнению с пиковым 2024 годом.

По его подсчётам, помесячная статистика свидетельствует о ещё более резком падении: количество погрузок существенно сократилось в июне-июле, а в сентябре спад усилился.

Другой OSINT-исследователь, Osinthic, отметил, что после украинского удара накануне в настоящее время работает только один причал порта.

Источник: OSINT-исследователи Kyle J. Glen и Osinthic (X).

11 ноября в российском порту Усть-Луга, расположенном в Ленинградской области, продолжается масштабный пожар после атаки беспилотников. Погасить возгорание пока не удалось, а над территорией региона поднимаются огромные облака густого черного дыма.

Напомним, что в России дроны массово атаковали десятки регионов, в порту Усть-Луга вспыхнул пожар.

Видео: Беспилотники атаковали российский порт Усть-Луга в Ленинградской области.

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