Число погибших в результате российского авиаудара по Комышувасе возросло до 43 человек

Число погибших в результате российского авиаудара по Комышувасе в Запорожской области возросло до 43 человек. Поисково-спасательная операция на месте удара продолжается уже четвертые сутки. Еще десятки людей могут оставаться под завалами.

Глава государства отметил, что обсудил последствия российской атаки во время встречи с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру в Мадриде.

«Поблагодарил за соболезнования в связи с российским ударом по обычной школе в Комышувасе, где люди получали гуманитарную помощь. Уже четвертые сутки там продолжается поисково-спасательная операция. На данный момент известно, что погибли 43 человека. Мои соболезнования родным и близким», — заявил Зеленский.

По словам президента, под завалами еще могут находиться десятки людей. В то же время одного человека, считавшегося пропавшим без вести, удалось найти живым 5 ноября.

Во время встречи с Антониу Жозе Сегуру стороны также обсудили последствия российских атак на украинскую инфраструктуру и возможности дальнейшей поддержки Украины со стороны Португалии.

«Каждый день Россия атакует наши города и населённые пункты дронами и ракетами. Много повреждений в энергетике, очень непросто всё восстанавливать. Мы обсудили с господином Президентом, как Португалия может поддержать нашу энергосистему и защиту жизни в Украине. Говорили и о наших возможностях для совместного производства оружия. Очень рассчитываем, что будут предприняты новые шаги в поддержку», — подчеркнул глава государства.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

Напомним, в Комишувасе продолжаются четвертые сутки аварийно-спасательных работ. Ранее спасатели извлекли из-под завалов тела 42 погибших. В настоящее время продолжается идентификация неопознанных тел.

В Комышувахе жителей призвали эвакуироваться после обстрела РФ авиабомбами.

Семьи погибших в результате российской атаки на Комышуваху Запорожской области получат средства на похороны, а раненым выплатят денежную помощь из областного бюджета. Размер выплат для одного пострадавшего может составить до 50 тысяч гривен.

Удар по Комышувахе может стать самой смертоносной атакой РФ на гражданское население – NYT

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