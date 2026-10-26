Вечером 26 октября в Киеве прогремели пять взрывов на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Взрывы слышали на левом берегу столицы, в частности в районе Дарницы и Левобережного массива. По сообщениям, перед этим воздушная тревога не сработала.

Местные Telegram-каналы со ссылкой на мониторинговые ресурсы пишут, что все ракеты, вероятно С-400, летели в направлении Правого берега Киева.

Киевляне за пять минут получили семь уведомлений о воздушной тревоге.

В приложении «Воздушная тревога» появилась карта движения российских дронов и ракет.

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