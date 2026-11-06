Киев и четыре области перешли на аварийные отключения электроэнергии: где ситуация наиболее сложная

В Киеве и ещё четырёх областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

Наиболее сложной остается ситуация в столице, где графики отключений в течение дня могут неоднократно меняться.

По информации компании, аварийные отключения в настоящее время действуют в следующих регионах:

Киев;

Киевская область;

Житомирская область;

Черниговская область;

Черкасская область.

Всего в этих регионах отключили пять очередей потребителей.

Такие ограничения ввели, чтобы не допустить снижения уровня напряжения в энергосистеме и предотвратить ее дальнейшую нестабильную работу.

Особенно сложной остается ситуация в столице. Из-за состояния энергосистемы графики отключений электроэнергии в Киеве в течение дня могут часто меняться.

Энергетики работают в непрерывном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуться к прогнозируемым графикам отключений.

Ранее сообщалось, что в Житомире из-за значительных повреждений энергосистемы в результате российских ударов ввели режим экономии электроэнергии.

Жителей города призвали ограничить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки. Кроме того, в Житомире временно приостановили работу электротранспорта.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Российские войска утром 6 ноября вновь нанесли удары по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Днепропетровской области. Под атакой оказались сразу несколько объектов компании, в результате попаданий было повреждено оборудование и возник пожар.

В ночь на 6 ноября и утром российские войска нанесли удары по объектам энергетики Кировоградской области.

5 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Белой Церкви в Киевской области, применив реактивные беспилотники.

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