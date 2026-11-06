Киев и четыре области перешли на аварийные отключения электроэнергии: где ситуация наиболее сложная
В Киеве и ещё четырёх областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.
Наиболее сложной остается ситуация в столице, где графики отключений в течение дня могут неоднократно меняться.
По информации компании, аварийные отключения в настоящее время действуют в следующих регионах:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Черниговская область;
- Черкасская область.
Всего в этих регионах отключили пять очередей потребителей.
Такие ограничения ввели, чтобы не допустить снижения уровня напряжения в энергосистеме и предотвратить ее дальнейшую нестабильную работу.
Особенно сложной остается ситуация в столице. Из-за состояния энергосистемы графики отключений электроэнергии в Киеве в течение дня могут часто меняться.
Энергетики работают в непрерывном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуться к прогнозируемым графикам отключений.
Ранее сообщалось, что в Житомире из-за значительных повреждений энергосистемы в результате российских ударов ввели режим экономии электроэнергии.
Жителей города призвали ограничить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки. Кроме того, в Житомире временно приостановили работу электротранспорта.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
Российские войска утром 6 ноября вновь нанесли удары по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Днепропетровской области. Под атакой оказались сразу несколько объектов компании, в результате попаданий было повреждено оборудование и возник пожар.
В ночь на 6 ноября и утром российские войска нанесли удары по объектам энергетики Кировоградской области.
5 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Белой Церкви в Киевской области, применив реактивные беспилотники.