Киев по-прежнему остается регионом с наиболее сложной ситуацией с электричеством и водой, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам ликвидации последствий российских ударов, восстановления энергоснабжения и ситуации в регионах. Наиболее сложной остается ситуация в Киеве, где жители и предприятия сталкиваются с длительными отключениями электроэнергии и воды.

«Худшая ситуация — в Киеве: у людей и компаний длительные отключения электричества и воды, и проблемы очень серьезные. Фактически это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону и этой российской операции против украинской энергетики», — отметил он.

По словам президента, правительство оказывает дополнительную поддержку, которая должна помочь ускорить восстановление.

«Это касается поставок оборудования и ускорения работ. Есть также договоренности с Германией и Испанией — я говорил об этом с лидерами и компаниями во время визитов — о поставках необходимых генераторов, кабелей и другого оборудования», — пояснил Зеленский.

В ходе совещания президент заслушал доклады о положении дел в Днепре, Харькове, на Полтавщине, Черкасщине, в Винницкой области, Одессе и Одесской области, на Житомирщине, Сумщине, а также в Киевской области.

Особое внимание уделили восстановлению поврежденных объектов и привлечению дополнительных ремонтных бригад.

«Отдельно обсудили с представителями энергетических компаний – как государственных, так и частных – необходимость привлечения дополнительных бригад и ускорения восстановительных работ.

Премьер-министр Украины доложил о запуске программы ежемесячных доплат всем, кто задействован в восстановительных работах, в частности энергетикам, коммунальщикам, железнодорожникам, работникам объектов водоподготовки и водоснабжения. «Важно, что для восстановления энергосети и энергообъектов задействуются определенные силы и средства ВСУ», – рассказал Зеленский.

Также президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ и командующего Воздушными силами о противодействии российским ударным беспилотникам типа «Шахед».

Речь шла о применении боевой авиации для сбивания дронов, работе групп прикрытия объектов энергетики и инфраструктуры, а также использовании мобильных огневых групп.

«Готовим дополнительную поставку боеприпасов для F-16: уже есть соответствующие договоренности с нашими партнерами. Есть отдельные поручения премьер-министру Украины по коммуникации со странами-соседями и работе экспортных линий солидарности. Спасибо каждому и каждой, кто действительно ВСЁ делает и работает круглосуточно для людей!» — подытожил глава государства.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Сегодня, 6 ноября, в Киеве и ещё четырёх областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

Российские войска утром 6 ноября вновь нанесли удары по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Днепропетровской области. Под атакой оказались сразу несколько объектов компании, в результате попаданий было повреждено оборудование и возник пожар.

В ночь на 6 ноября и утром российские войска нанесли удары по объектам энергетики Кировоградской области.

5 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Белой Церкви в Киевской области, применив реактивные беспилотники.

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