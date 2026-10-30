Бывшая канцлер Великобритании Рэйчел Ривз призвала Европейский Союз взять под контроль €210 млрд замороженных суверенных активов Российской Федерации — государства-агрессора — и использовать их для поддержки обороны Украины. Она предупредила, что бездействие в этом вопросе будет создавать риски для европейской безопасности, сообщает The Independent.

Предложение по активам

Ривз написала совместную статью с бывшей министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывшей министром по европейским делам Франции Натали Луазо и бывшей вице-премьер-министром и министром финансов Канады Христей Фриланд. Авторы призвали ЕС передать под свою опеку €210 млрд российских суверенных активов, замороженных блоком в 2022 году, чтобы направить средства на оборону Украины.

По оценке авторов, эти активы могли бы обеспечить финансирование украинской обороны до 2029 года. Они считают, что такой шаг снизил бы риск прекращения финансовой поддержки Киева после выборов в ключевых государствах ЕС в следующем году, а также обеспечил бы финансирование до следующих президентских выборов в США.

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Финансовый разрыв Украины

Авторы подчеркнули, что Москва обязана по международному праву выплатить компенсацию за незаконное вторжение в Украину. По их мнению, использование замороженных активов было бы более приемлемым для граждан Европы, чем дополнительные расходы за счет налогоплательщиков или новые заимствования.

Предыдущая попытка привлечь эти средства в прошлом году не удалась из-за опасений, что юридическая ответственность ляжет на бельгийский банк, который удерживал большую часть активов. Ривз и ее соавторы предлагают передать ЕС опеку над счетами вместе со связанными обязательствами и предусмотреть защиту от возможных ответных действий Москвы. Они также заявили, что в следующем году Украина будет иметь финансовый разрыв в €70 млрд, а без нового финансирования ее способность продолжать оборону будет существенно ослаблена.

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