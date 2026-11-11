Бывший волейболист сборной России пропал без вести после отправки на фронт

Бывший игрок сборной РФ по волейболу Александр Кимеров, осуждённый за разбой, подписал контракт с Минобороны России и попал в штурмовую роту.

В августе 2026 года связь с ним прервалась.

По данным источников Sport RBC.UA, в июле Кимерова направили в 5-ю отдельную танковую бригаду, где он служил в составе 2-й штурмовой роты.

По словам его сослуживца, бывший спортсмен погиб во время боевого выхода.

Кимеров был ростом 215 сантиметров, выступал за московское «Динамо», «Урал», «Факел» и итальянскую «Верону». В составе юношеских сборных РФ он дважды становился чемпионом мира. Также спортсмен имел судимость за разбой и ранее получал дисквалификацию за допинг.

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