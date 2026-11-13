Бывшего военнослужащего ВСУ приговорили к 15 годам лишения свободы за переход на сторону России

Бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины признали виновным в государственной измене, совершенной во время военного положения. По публичному обвинению Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Установлено, что обвиняемый проходил военную службу в одной из десантно-штурмовых бригад ВС Украины в Житомирской области. В мае 2020 года он не вернулся в воинскую часть после отпуска и самовольно покинул место службы.

После начала полномасштабного вторжения РФ, находясь на временно оккупированной территории Луганской области, он решил перейти на сторону врага.

В сентябре 2022 года обвиняемый добровольно вступил в ряды ВС РФ. Его зачислили в одно из воинских подразделений российской армии, участвовавшее в боевых действиях против Украины, на должность сапера в звании ефрейтора.

Впоследствии он принес военную присягу на верность РФ, получил российское гражданство, военную форму и оружие, после чего начал проходить военную службу на стороне государства-агрессора и выполнять приказы российских командиров.

Кроме того, обвиняемый давал интервью журналистам, в ходе которых рассказывал о своей прежней службе в украинской армии и подтверждал добровольный переход на сторону РФ. Он выражал поддержку действиям врага, негативно отзывался об Украине, Вооруженных силах Украины и оправдывал российскую вооруженную агрессию.

Таким образом, его действия были направлены на нанесение ущерба суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины.

Суд согласился с позицией стороны обвинения, учел тяжесть совершенного уголовного правонарушения и все обстоятельства дела.

Приговором Королевского районного суда г. Житомира бывший военнослужащий ВС Украины признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 (пятнадцать) лет с конфискацией всего имущества.

Уголовное производство рассматривалось в порядке специального судебного разбирательства (in absentia), поскольку обвиняемый находится на временно оккупированной территории. Отбывание наказания начнется после его фактического задержания.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществлялись УСБ Украины в Житомирской области.

Источник: Пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона

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