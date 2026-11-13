Командующий ДШВ Олег Апостол объяснил, почему отказался от должности главнокомандующего ВСУ

Командующий десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол считает, что быстрый карьерный рост военных командиров не всегда оправдан. По его словам, для назначения на высокие должности офицер должен достичь соответствующего профессионального, морального и психологического уровня.

Во время беседы журналистка «Украинской правды» спросила Апостола, почему он отказался от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

«Мне ещё рано. К этой должности нужно дорости профессионально, морально и психологически», — ответил командующий ДШВ.

Олег Апостол отметил, что при оценке офицеров важно учитывать не только их возраст, но и опыт службы, продолжительность пребывания на командных должностях, поведение на поле боя и способность принимать решения.

Отдельно командующий подчеркнул необходимость создания кадрового резерва. По его словам, офицеры, которые сегодня командуют взводами, ротами и батальонами, через несколько лет могут возглавить гораздо более крупные воинские формирования.

В Десантно-штурмовых войсках, как пояснил Апостол, стремятся удерживать перспективных командиров, ведь их подготовка требует многих лет.

Кроме того, в ДШВ действует рейтинг командиров, в соответствии с которым они могут продвигаться по службе и занимать более высокие должности.

Об этом генерал-майор рассказал во время встречи с журналистами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора командующему Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, бригадному генералу Олегу Апостолу.

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