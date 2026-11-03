Мэр Игорь Колихаев не уехал, когда российские войска входили в Херсон. Он отказался сотрудничать с оккупантами, продолжал исполнять свои обязанности и отчитываться перед украинскими властями. В июне 2022 года его задержали во время российского рейда. Херсон освободили в сентябре того же года. Игорь Колихаев уже пятый год находится в российской тюрьме.

За это время семья узнала о избиениях, пытках и бесчеловечных условиях содержания Колихаева в колониях Пермского края. Россия официально признала его военнопленным ещё в 2023 году. Казалось бы, этого достаточно, чтобы начались переговоры о его возвращении. Что именно делает украинская сторона для освобождения Колыхаева и почему имя мэра Херсона до сих пор не фигурирует среди тех, кого возвращают домой, семья не знает.

Сын пленённого мэра Святослав Колыхаев за это время написал сотни обращений, встречался с чиновниками, обращался к президенту и пытался привлечь внимание к делу публично. В ответ получал шаблонные письма или общие объяснения вроде «Россия его не отдаёт». Даже показания освобождённых пленных, которые видели его отца в российских тюрьмах и рассказывали о его состоянии, пока не изменили ситуацию.

«Видимо, кому-то выгодно держать его там и не возвращать сюда», — говорит Святослав, потому что не знает, как ещё достучаться до собственного государства.

Журналисты UA.NEWS поговорили со Святославом Колыхаевым о том, почему его отца до сих пор нет среди освобожденных, что происходит во время переговоров, почему даже показания освобожденных пленных не приводят к каким-либо сдвигам и чего семья ждет от украинских властей.

«Россия не отпускает» — это не объяснение

28 июня 2022 года Игорь Колыхаев попал в российский плен. По свидетельствам людей, вернувшихся домой, его удерживают в колониях Пермского края. Семья знает о избиениях, холоде, проблемах со здоровьем и постоянном давлении. Мало того, что мысли постоянно крутятся вокруг отца: Святослав не может получить от украинских чиновников четкого ответа, что делается для его освобождения.

За четыре с половиной года он испробовал, как говорит сам, все доступные способы привлечь внимание соответствующих чиновников к этому делу. Написал сотни обращений, но вместо конкретики получал одинаковые ответы, в которых менялись в основном даты.



Святослав Колыхаев с отцом

«За 4,5 года в процессе возвращения я использовал все доступные мне как гражданину рычаги и инструменты, чтобы привлечь внимание, получить ответы, выяснить, существует ли какой-то конкретный алгоритм, процесс его возвращения домой. Это начиналось с официальных писем, которых я написал сотни и получал одни и те же шаблонные ответы, где менялась только дата. То есть без какой-либо конкретной информации для меня.

Я стараюсь не обвинять государство, я стараюсь призвать его занять чёткую позицию в отношении мэра Херсона. На сегодняшний день я чётко понимаю, что позиции нет. Есть какие-то слухи, есть игнорирование, есть замалчивание. Мне не отвечают, есть ли алгоритм, какие шаги предпринимаются, что или кто этому мешает, почему так происходит. Когда мы начинаем поднимать эти темы, мы либо теряем связь, либо нам отвечают какими-то общими фразами вроде «Россия его не отдаёт» или «Россия нам не отвечает».

Отдельно Святослав говорит об ответах Офиса омбудсмена. По его словам, Дмитрий Лубинец заверил юношу, что ведомство направило в Россию четыре письма по поводу Игоря Колихаева. То есть по одному письму в год. Считается ли такая работа достаточной, особенно учитывая, что речь идет об освобождении человека, находящегося в российском плену уже более четырёх лет.

«Но то, что они... ну, я имею в виду, например, Офис омбудсмена, говорит, что он отправил 4 письма за 4 года плена об отце. Это последняя информация прошлого месяца: Офис омбудсмена сообщил, что отправил 4 письма. То есть по одному письму в год за весь период его плена. Я считаю, что это вовсе не механизм, а скорее похоже на издевательство над самой ситуацией и семьей. Потому что от людей, которые непосредственно несут ответственность за возвращение отца, одно письмо в год в Россию, на которое россияне не отвечают, — это, мягко говоря, недостаточно.

Всё зависит от постановки вопроса. Является ли этот вопрос государственной важности? Поставлена ли такая задача? Потому что если задача ставится государством — это государственная задача, есть приоритет для её выполнения, то есть государство хочет это сделать, есть конкретная цель, то алгоритм и способ всегда найдутся».

«Пишите письма»: когда семья не может получить ответов даже на личной встрече

Святослав неоднократно встречался с Дмитрием Лубинцем. Омбудсман, по его словам, хорошо знает Игоря Колихаева и называет его своим другом. Однако даже во время личных бесед семья не получает ответа на главный вопрос: обсуждается ли освобождение мэра Херсона в ходе непосредственных переговоров с российской стороной?

«Я расскажу, как это было. Это была личная встреча с господином Лубинцем. Не одна. Он очень хорошо знает отца, называет его своим другом в нашем присутствии. Но на прямые вопросы мы ответа не получаем. Мы спрашиваем прямо: когда вы лично встречаетесь с российской стороной, вы поднимаете вопрос об Игоре Колихаеве? Ответ: «Напишите нам письма», — так говорят россияне.

Я ему говорю: я в это не верю. Вы находите рычаги, механизмы, алгоритмы возвращения людей, уже вернули около 9 тысяч наших граждан. Какие письма? И он потом говорит, что на письма они не отвечают. Вы находитесь напротив человека на переговорах, инициативу должна проявлять украинская сторона. Это же не детский сад».

Святослав подчеркивает: российская сторона подтвердила, что удерживает его отца, ещё в 2023 году. Итак, речь идет не о поиске пропавшего человека, а о переговорах об освобождении конкретного пленного. Однако, когда Святослав пытается публично привлечь внимание к ситуации, его обращения воспринимаются не как требование действовать, а как попытка вступить в конфликт с властями.

«Россия подтвердила его наличие в 2023 году: да, у нас есть такой человек. Следовательно, дальше должна быть только переговорная позиция. Но когда её нет, когда нет результатов и ответов, а все мои попытки поднять этот вопрос воспринимаются не как призыв к действиям в отношении человека, который остался единственным представителем власти в городе во время оккупации, а воспринимаются государством как враждебность... Как будто я хочу досадить властям или сказать, что мы «не такие».

Но у меня нет других! У меня есть мое государство и конкретные чиновники, которые этим занимаются. Других у меня нет. И я просто не понимаю, как ещё мне выстраивать этот процесс!»

Холод Урала, гнойные язвы и избиения

У Святослава нет прямой связи с отцом. Всё, что семья знает о его состоянии, поступает от освобождённых военных и гражданских, которые находились с ним в одних колониях или видели его во время перекличек и вывода в баню. За четыре с половиной года таких людей было несколько десятков. В последнее время информации стало меньше — Святослав предполагает, что отца могли изолировать.

«Таких людей за 4,5 года очень много, десятки, может, больше. Кто-то сидел с ним в одной камере и рассказывал обо всём, кто-то слышал его на утренней перекличке или видел во время вывода в баню. Сейчас информации стало меньше, возможно, его как-то изолировали. Условия там ужасные: это Урал, очень холодно, для психологического давления им специально открывают окна в камерах. Сначала, когда их только привезли, это были постоянные избиения и физические издевательства, пока в том же месте содержания не произошли трагедии с журналисткой Викторией Рощиной и мэром Днепрорудного. После этого приехали проверки, и к заключённым стали относиться чуть мягче».

Святослав рассказывает, что должность мэра никоим образом не защищает Колыхаева от тюремного режима, к нему относятся так же, как и к другим украинским заключённым. Даже когда из-за болезни он не мог встать с постели, медицинскую помощь оказали только тогда, когда состояние стало критическим.

«Был период, когда отец вообще не вставал: лежал с высокой температурой, на ногах появились язвы. Если их не менять и не обрабатывать, всё начинало гноиться, началось заражение. Только тогда его отвели в санчасть. Я спрашивал у всех освобожденных военных: есть ли к нему какое-то другое отношение? Нет. Ко всем одинаково ужасно, никаких привилегий нет ни у него, ни у кого-либо другого».

Красный Крест без доступа, письма без ответа и мошенники

У Святослава нет ни одного активного канала связи с отцом. Он отправлял письма, но не знает, дошли ли они до адресата. Российская сторона заявляет, что связь с пленными возможна через Международный комитет Красного Креста. Сам комитет объясняет, что не имеет доступа к местам содержания, поскольку Россия не допускает его представителей.

«Я писал много писем, дошли ли они или нет — не знаю. Российская сторона заявляет, что единственный канал связи — это Красный Крест. А Красный Крест, в свою очередь, говорит: у нас нет возможности и доступа к этим местам, Россия не допускает, поэтому мы ничего сделать не можем. Очень сложная ситуация».

За всё это время ни разу не было реального контакта с российскими службами, которые могли бы сообщить что-то об отце или предложить механизм возвращения.

«Шарлатанов очень много, все семьи пленных с этим сталкиваются, это так. А что касается каких-то их служб или тех, кто реально этим занимается — нет, такого ни разу. Никакой обратной связи, ничего вообще».

«Внутри — пустота»: чего семья не может добиться от государства

Святослав обращался в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, к омбудсмену, в СБУ, разведку и в Офис Президента. Но каждый раз, когда семья спрашивает, почему Игорь Колихаев не попал в списки на обмен, слышит одно и то же: россияне его не отдают.

«Я официально обращался ко всем, к кому только мог: в Координационный штаб, к омбудсмену, в разведку, в Службу безопасности Украины. Ко всем, кто занимается вопросами военнопленных и силовым блоком. Обращался и в Офис Президента. Что касается личных встреч, то самым открытым оказался Дмитрий Лубинец. Мы каждый раз задаем один и тот же вопрос: почему за столько обменов отец ни разу не попал в списки? Нам отвечают одной фразой: «Они не отдают». Но это не может быть объяснением на протяжении четырёх с половиной лет! Если подтвердили — делайте так, чтобы отдали, договаривайтесь!

Начинаешь распутывать этот клубок в личных беседах: ладно, «не отдают», шаг второй — что мы делаем? А внутри ничего нет. Пустота. Применили ли мы наши силовые переговорные структуры, которые имеют свои, непубличные позиции? Почему нет четкого публичного заявления? Мы просили и Лубинца: выскажите четкую позицию. Мы ждем её до сих пор. Затягивание времени, игнорирование и какое-то личное безразличие.

Распространяют слухи, будто отец сотрудничает с россиянами. Я говорю: если сотрудничает — верните его, обвините публично, судите, но дайте хоть что-нибудь! Нет, отвечают: «У нас вопросов нет, мы знаем, что он в плену, мы работаем». И так четыре с половиной года.

Отец передает через освобожденных военных просьбу к Президенту о помощи, подчеркивая, что не пошел на сотрудничество. И вся эта информация: свидетельства о его состоянии, его слова — официально записывается Службой безопасности Украины на камеру. Всё зафиксировано. Но результата так и нет».

По словам Святослава, показания людей, которые видели отца, его просьбы о помощи и информация о состоянии здоровья передаются украинским спецслужбам. Он утверждает, что СБУ записывает эти показания на видео. Однако семья не видит, чтобы собранные данные влияли на переговоры или приближали освобождение.

Мэр Херсона, а теперь пленник РФ Игорь Колыхаев

«Кому-то выгодно держать его там»: откуда берутся такие мысли

Святослав пробовал разные способы привлечь внимание к делу. Были публичные обращения, личные разговоры, а был и период, когда семья почти год не говорила о плену вслух, надеясь, что молчание поможет переговорам. Теперь он считает, что это время прошло зря. Отсутствие ответов подталкивает его к мыслям, которые он называет преждевременными и такими, которых предпочел бы не допускать вообще, но отбросить не может.

«Я занимал разные позиции: и публично обращался, и за кулисами. Был период, когда я думал, что нужно молчать, и мы ждали почти год. Потратили это время зря. Сегодня я занял более конкретную и чёткую позицию, излагая факты.

Если ответов на эти факты нет ни у меня, ни у общества, они формируются самостоятельно из-за информационного вакуума. Выводы напрашиваются сами собой. Пока рано об этом говорить, но возникает такая подлая мысль: видимо, кому-то выгодно держать его там и не возвращать сюда. Возможно, для кого-то в нашем государстве такой формат является наиболее удобным?»

Святослав не называет конкретных людей, которым могло бы быть выгодно длительное удержание его отца в России. Но связывает свои опасения с тем, что произошло в Херсоне весной 2022 года. Ведь Игорь Колыхаев оставался в городе и продолжал исполнять обязанности городского головы, когда российские войска уже установили там оккупационный режим.

«Насколько мы помним, в городе не было никого из представителей самоуправления или власти вообще. Отец остался единственным украинским чиновником, который публично выражал свою позицию, четко выполнял поручения Киева и президента и постоянно письменно отчитывался о положении дел.

Перед россиянами он придерживался четкого принципа: исполняет обязанности мэра, а в случае принудительного отстранения — уходит. Он заявил им это в лицо, изложил это в письмах к Президенту и правительству и записал публичное обращение к горожанам в апреле. Враги его отстранили, некоторое время команда работала удаленно, а затем его увезли.

С тех пор никакой официальной позиции со стороны украинских властей. Президент дважды или трижды приезжал в освобожденный Херсон и ни слова о мэре, который остался верным городу».

«Достаточно двух-трёх предложений от Президента»: семья ждёт хотя бы знака внимания

Личной встречи с президентом Святослав не просит, как и раскрывать ему подробности переговоров или специальных операций. Сыну нужен хотя бы публичный сигнал, что государство помнит о его отце Игоре Колыхаеве, что работает над его возвращением. Даже краткое упоминание во время общения с журналистами дало бы семье понимание, что их слышат.

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«Я обращаюсь к Президенту и не жду от него прямого ответа мне в глаза. Но только он может дать понять, как государство поддерживает Игоря Колихаева и каково его отношение к нему. Через советников, через ответ журналисту во время пресс-конференции. Я понимаю, как это делается. Это был бы сигнал для меня и моей семьи, что нас услышали.

Но в ответ — полная тишина. То, что эти сообщения доходят до Президента, я знаю на 100%, ему это доносят. И при этом молчат и вообще никак не реагируют».

Игорь Колыхаев получил орден «За мужество» III степени ещё во время оккупации. Но для семьи эта награда не может заменить его возвращения. Святослав говорит, что хотел бы услышать от президента или других чиновников хотя бы несколько предложений о том, что делается для освобождения мэра.

«Какого ответа мне было бы достаточно? Хотя бы простого публичного упоминания со стороны заинтересованных лиц, со стороны президента. Не нужно уделять этому целый день — достаточно 2–3 предложений во время общения с прессой или в контексте разговора о Херсоне: «Мы помним, мы ведем переговоры, мы делаем всё возможное». Чтобы я увидел, что процесс идёт. Не хотят публично? Ладно, но почему? Хотя тот же Дмитрий Лубинец обещал: «Я найду способ выступить и сказать об этом публично». Ну, так до сих пор и не нашёл».

«Всё зависит от Президента»: кто может дать ответ

Сколько ещё и чего именно ждать, Святослав не знает. Особенно его беспокоит состояние отца: по свидетельствам освобождённых пленников, тот болел и не получал надлежащей медицинской помощи. Личные обещания чиновников семья слышала не раз, но ни одно из них пока не привело к результату.

«На вопрос, сколько ещё ждать с верой... Трудный вопрос, я не знаю. Обещаний в личных беседах я получал много, а вот публичных заявлений, которые бы слышали все, ни одного. Я не могу назвать какой-то конкретный срок. Речь же идет о состоянии отца, сможет ли он дождаться?»

А может, кто-то во власти блокирует возвращение Колыхаева на Родину из-за личных или политических интересов? Но у Святослава нет никаких фамилий, никаких подозрений.

«Я не знаю конкретного человека, чьими это могут быть политические или личные интересы. Здесь очень просто ответить. Представим, что какой-то «человек X» действительно имеет такое желание. Может ли он четыре с половиной года сдерживать процесс со всех сторон, давать указания, пока мы публично обращаемся к Президенту, а Президент об этом якобы не знает? Не может. Это фантастика.

Если такой человек существует, то Президент о нём знает и может его позицию либо поддержать, либо устранить. Именно поэтому я обращаюсь к нему как к гаранту Конституции, который единственный способен развеять эти сомнения. В 2022 году он давал личные поручения, контролировал ситуацию в Херсоне и прекрасно всё знает.

Я не верю, что он живёт в неведении или забыл о существовании мэра Херсона. За эти годы у него должна была сформироваться собственная позиция. А если она была построена на манипуляциях или ложных данных от тех, кто не хочет возвращения отца, её необходимо срочно пересмотреть. Сегодня мы достигли пика информационного резонанса, потому что общество больше не может терпеть это молчание».

«Как так получилось, что мэр, который остался верным Украине, до сих пор не в списках?»

Святослав не понимает, почему за годы обменов домой возвращаются гражданские лица, случайно оказавшиеся в российских тюрьмах, а его отца до сих пор нет среди освобожденных. Он не просит поставить Игоря Колихаева первым в очереди. Но считает, что человек, который оставался в оккупированном Херсоне и не пошёл на сотрудничество с россиянами, давно должен был получить шанс вернуться.

«Не могу объяснить, почему именно сейчас эта история стала информационным хитом. Все эти годы занимаюсь освобождением отца. Просыпаюсь утром и думаю: а что я могу сделать для него сегодня? Учусь, после занятий снова и снова пишу письма, обращения, заявления. Отец — должностное лицо, которое с первых дней заняло чёткую проукраинскую позицию, и за всё это время его фамилия ни разу не попала в списки обмена. Как так? У меня нет на это ответа. Он не должен быть каким-то первым или особенным. Но в конце концов очередь должна дойти и до него».

Россия подтвердила, что удерживает Игоря Колыхаева, ещё в 2023 году, почти сразу после начала заключения. Святослав сравнивает эту ситуацию с историей мэра Голой Пристани Александра Бабича, которого россияне долгое время не признавали пленным и подтвердили его статус лишь недавно. По мнению сына Колыхаева, после официального подтверждения украинская сторона должна была перейти к конкретным переговорам об освобождении.

«Конечно, должна была наступить его очередь. Или же это должен был быть отдельный переговорный процесс. Я думаю, что когда россияне официально подтвердили его статус в 2023 году, это был четкий сигнал: да, он у нас, он официальный военнопленный, пожалуйста, ведите диалог. Для сравнения: мэра Голой Пристани Бабича оккупанты очень долго не подтверждали, сделали это лишь недавно. А Игоря — ещё в 23-м. Почему, несмотря на это, результата до сих пор нет — вопрос, на который мы никак не можем добиться ответа».

За четыре с половиной года Святослав обошёл десятки кабинетов, написал сотни писем и услышал множество объяснений, которые так и не ответили на главный вопрос: что конкретно делается для возвращения его отца? Он не просит особых условий, не требует разглашать секретные детали переговоров. Он хочет знать, что об Игоре Колыхаеве не забыли и что его освобождение действительно остается задачей для украинского государства.

Пока что семья живет между редкими известиями от освобожденных пленников, стопками новых обращений и ожиданием. Каждый раз, когда в ответ звучит очередное «Россия не отдаёт», вновь возникает вопрос Святослава: если не отдаёт, то что делает Украина, чтобы вернуть?

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