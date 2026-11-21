Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с рядом заявлений по поводу Украины, поставив под сомнение её историческое право на собственную территорию. Он назвал юго-восток и значительную часть центральной Украины, в частности Киев, «исконно русскими землями», а украинские власти обвинил в якобы насаждении «пещерной русофобии».

«Юго-восток Украины и большая часть Центральной Украины, в том числе Киев, — это, безусловно, исконно русские земли. Там живет народ, который крестился в одной купели с нами, откуда мы все и произошли», — сказал российский министр.

В то же время Лавров опроверг, что всю территорию Украины можно считать местом проживания «единого народа». По его словам, на западе страны сформировались «культура и ценности», которые якобы «противостоят» России.

Также глава российского МИД обвинил украинских президентов, начиная с Леонида Кучмы, в попытках «не оскорблять западную часть страны и ее жителей» и в якобы замалчивании проблемы. По его утверждению, они «всегда смягчали остроту проблемы», из-за чего она в конечном итоге «прорвалась».

Одной из главных целей России Лавров назвал борьбу с так называемой «пещерной русофобией», которую, по его словам, насаждают в Украине.

«Думаю, что сейчас у нас самая главная победа, помимо достижения целей „специальной военной операции“, но связанная с этой целью задача — это победить пещерную русофобию, которую пытаются насадить в Украине, точнее, на том пространстве, которое сейчас называется Украина», — заявил российский министр.

Отдельно Лавров высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. Он утверждал, что глава государства якобы «перекуковался и переобулся» и теперь «падает на колени перед прахом нацистских преступников».

Кроме того, российский министр безосновательно обвинил украинские власти в намерении создать на территории Киево-Печерской лавры Пантеон героев. Могилы, которые, по его словам, планируют разместить там, Лавров назвал «сатанинскими».

Об этом Лавров заявил в документальном фильме «Наше крещение. Предстоятель», опубликованном на российских ресурсах.

Напомним, Москва подготовила собственный позиционный документ о формировании новой архитектуры безопасности в Евразии, в которую, по замыслу Кремля, должны быть вовлечены все его союзники. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предлагаемая система не должна ущемлять интересы ни одной из сторон.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что цели Москвы в войне против Украины остаются неизменными, а отмена так называемых ограничений прав русскоязычного населения должна произойти немедленно и не может быть предметом переговорного торга. Об этом он сказал журналистам по итогам 21-го Восточноазиатского саммита в Маниле.

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