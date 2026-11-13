Лубинец заявил, что не знает о подготовке гуманитарной миссии в Константиновке

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что не слышал о подготовке гуманитарной миссии в Константиновке. По его словам, в настоящее время основное внимание сосредоточено на временно оккупированной части Херсонской области.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что на данный момент ему ничего не известно о подготовке какой-либо гуманитарной миссии в Константиновке, что в Донецкой области, аналогичной миссии в Олешках. Об этом Лубинец заявил во время заседания временной следственной комиссии ВР.

«На данный момент мне ничего не известно о подготовке какой-либо подобной гуманитарной миссии. Впервые я услышал об этой инициативе, как и, наверное, все граждане Украины, из средств массовой информации после встречи между президентом РФ и спецпредставителями со стороны США», — сказал Лубинец.

Он добавил, что Константиновка вообще не упоминалась среди потенциальных населенных пунктов, в которые могут быть организованы подобные гуманитарные миссии.

«Хотя предварительный список таких населенных пунктов у нас есть, но в первую очередь мы сосредоточили свое внимание на Херсонской области, а именно на территории Херсонской области, которая временно оккупирована Россией. На сегодняшний день мне известно, что подобная гуманитарная катастрофа, то есть чрезвычайно сложные, плохие условия проживания, в которых находятся граждане Украины, сейчас наблюдается не только в Олешках, но и в других населенных пунктах Херсонской области», — отметил Лубинец.

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