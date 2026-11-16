Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные государства якобы нанесли бывшим колониям ущерб на сумму свыше квадриллиона долларов.

Он назвал санкции проявлением неоколониализма и заявил, что российские дипломаты будут добиваться в ООН признания их преступлением против человечности.

«Столетия варварской эксплуатации, насильственного передела территорий, разрушения традиционных укладов обеспечили метрополиям процветание за счет порабощенных народов. Они и сейчас, по сути, процветают — многие благодаря тому, что наделали за последние столетия», — заявил Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, западные государства веками обогащались за счет эксплуатации и порабощения других народов. В то же время движение «За свободу наций!», на заседании которого он выступил, действует под эгидой партии «Единая Россия» с февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз разрабатывает очередной пакет санкций против России, принятие которого планируется в ноябре 2026 года после согласования со всеми странами-членами блока. Среди субъектов, которые попадут под ограничения, преобладают российские региональные банки и нефтеперерабатывающие заводы, а также иностранные компании из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, которые способствуют обходу предыдущих барьеров. Параллельно ЕС планирует существенно расширить экспортные ограничения в отношении российских предприятий.

Окончательное утверждение пакета состоялось на заседании Совета ЕС по иностранным делам 16 ноября, а ограничения также коснутся компаний, способствующих деятельности теневого флота.

В новый санкционный список Евросоюза включены крупнейшие российские нефтеперерабатывающие предприятия, в частности Московский, Омский, Саратовский, Хабаровский и Ильский НПЗ, а также ряд других компаний нефтяной отрасли.

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