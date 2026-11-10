В Черниговской области в результате наезда автомобиля на мину есть погибший и раненый

В Городнянской общине Черниговского района легковой автомобиль во время движения по проселочной дороге наехал на взрывоопасный предмет. В результате взрыва погиб мужчина 1970 года рождения, а ещё один пассажир 2008 года рождения получил травмы.

«Сегодня около полудня в Черниговском районе легковой автомобиль во время движения по проселочной дороге наехал на взрывоопасный предмет. В результате взрыва транспортное средство загорелось», — сообщили в спасательной службе.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Черниговской области.

Напомним, вблизи села Мукошин Камень-Каширского района трактор подорвался на противотанковой мине во время проведения лесохозяйственных работ.

В Сумской области скончался 17-летний парень, который подорвался на взрывоопасном предмете в Ворожбянской общине. Юношу с многочисленными травмами доставили в больницу, но спасти его медикам не удалось.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в результате подрывов на минах и других взрывоопасных предметах пострадали 1757 человек. Из них 510 погибли, ещё 1247 получили ранения.

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