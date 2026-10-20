19-летний житель Чебоксар Давид Федоров погиб на войне против Украины после того, как в мае его задержали и избили полицейские, а через три дня он оказался на фронте.

О гибели сына сообщила его мать Полина. Останки молодого человека поступили в российский центр приема и отправки погибших военных в Ростове-на-Дону.

По данным издания ASTRA, 19 мая Федорова назначили водителем в воинской части № 22316, хотя у него не было водительских прав. 23 июля во время боевого задания он управлял багги, когда по нему ударил беспилотник. В другом сообщении отмечалось, что военный пропал без вести вблизи населённого пункта Маяк на Покровском направлении Донецкой области.

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Мать утверждает, что перед отправкой на задание подразделение Давида преобразовали в штурмовое. По её словам, багги, на котором погиб сын, он приобрел за собственные средства.

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Полина также заявила, что подпись в военном контракте отличается от подписи сына в паспорте. Она убеждена, что Давид не хотел подписывать контракт и стремился вернуться домой.

После смерти молодого человека неизвестные пытались сбросить пароль от его учетной записи Apple и отключить функцию «Локатор».

Мать обращалась в военную прокуратуру и МВД с жалобами на действия полицейских во время задержания. В МВД заявили, что нарушений со стороны правоохранителей не выявлено. Прокуратура утверждает, что Федоров подписал контракт добровольно. Полина планирует обратиться в суд, чтобы обжаловать обстоятельства дела.

Зеленский заявил, что ежемесячные потери российских войск достигли 43 тысяч человек.

За сутки 13 октября украинские защитники ликвидировали 1 650 российских оккупантов. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях армии РФ по состоянию на 14 октября 2026 года. Общие потери за время войны составили около 1 557 350 человек.

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