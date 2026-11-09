На фронте произошло 148 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Константиновском направлениях

За сутки на фронте было зафиксировано 148 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими оккупантами. Наиболее интенсивные бои велись на Константиновском и Покровском направлениях.

На этих участках фронта Силы обороны Украины отразили более 20 атак российских войск.

«Всего с начала этих суток произошло 148 боевых столкновений. Противник нанес 48 авиационных ударов, сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 4608 дронов-камикадзе и осуществил 1967 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», — говорится в публикации.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли два авиаудара, применили три управляемые авиабомбы, осуществили 46 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности, один обстрел с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Охримовка, Хрипуны, Малая Вовча и в районах Старицы, Чугуновки.

На Купянском направлении оккупанты не проводили штурмовых действий.

Шесть попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону Лимана и в районе населенного пункта Заречное.

На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться в направлении Пискуновки и в районе населенного пункта Ямполь.

На Краматорском направлении противник провел две штурмовые операции, атакуя в сторону Васютинского и в районе Тихоновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили девять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Долгая Балка, Русин Яр и в сторону Николайполя. Одно боестолкновение продолжается.

Двенадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Вольное, Светлое, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Мирное, Сергеевка, Новопавловка.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 59 оккупантов, 30 ранено; уничтожено девять единиц автомобильной техники, 18 специальных средств, восемь пунктов управления БПЛА, 33 укрытия и склад боеприпасов противника. Повреждено девять единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы, четыре специальных средства, пять пунктов управления БПЛА и 151 укрытие противника. Уничтожено или подавлено 286 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг не проводил штурмовых действий.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в сторону населенного пункта Новое Запорожье.

На Ореховском направлении оккупанты провели одну штурмовую операцию, атаковав в районе Степового.

На Приднепровском направлении оккупанты не проводили штурмовых действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Об этом сообщается со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 09.11.2026 в Facebook.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 2 280 российских оккупантов.

За сутки на фронте зафиксировали 140 боевых столкновений, самым горячим остается Покровское направление.

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