За прошедшие сутки, 18 ноября, Силы обороны Украины отразили российские атаки на ряде направлений фронта. Наибольшую активность противник проявлял на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, где в целом было зафиксировано 45 штурмовых действий.

За прошедшие сутки российские войска нанесли 71 авиационный удар, в ходе которого сбросили 239 управляемых авиабомб.

Кроме того, враг задействовал 4582 дрона-камикадзе и осуществил 2027 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск. Из них 29 обстрелов были осуществлены с применением реактивных систем залпового огня.

Под вражескими обстрелами оказались населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

В частности, в Сумской области обстреляли Кореньок, Товстодубовое, Уланово, Бачевск, Искрисковщину, Волфино, Нескучное, Кучеривку, Яструбщину, Атинское, Безсаловку, Лужки, Тополя, Рыживку, Симейчино, Дорошевку и Вольную Слободу.

В Черниговской области под обстрелами оказались Хриновка, Елино и Гати. В то же время авиаудару подверглась Вольная Слобода.

Ситуация на фронте

Северо-Слобожанское и Курское направления: противник совершил три атаки, нанёс два авиационных удара с применением четырёх управляемых авиабомб и 68 обстрелов позиций украинских войск и населённых пунктов. Четыре обстрела были осуществлены с применением РСЗО.

Южно-Слобожанское направление: украинские подразделения отразили четыре атаки противника в сторону Охримовки, Резникова и Колодезного.

Купянское направление: враг один раз штурмовал в сторону Митрофановки.

Лиманское направление: украинские военные отразили шесть атак оккупантов в сторону Мирного, Заречного, Лимана и Ямполя.

Славянское направление: противник совершил 12 атак в районах Пискуновки, Кривой Луки, Ямполя и Николаевки.

Константиновское направление: зафиксировано 16 атак. Захватчики наступали в районе Константиновки и в сторону Новоселовки, Николайполя, Кучерового Яра, Торецкого, Софиевки и Вольного.

Покровское направление: враг совершил 17 атак, пытаясь продвинуться в сторону Ганновки, Черниговки, Доброполья, Новофедоровки, Новогришино, Мирного, Сергеевки, Молодецкого и Новоподогороднего.

Александровское направление: противник штурмовых действий не проводил.

Обстановка на юге

Гуляйпольское направление: оккупанты дважды атаковали позиции украинских защитников, пытаясь продвинуться в сторону Долинки и Егоровки.

Ореховское направление: зафиксирована одна атака противника в сторону Заречного.

Приднепровское направление: враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок российских войск не выявлено.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1 970 российских оккупантов. Новые данные о потерях армии РФ обнародованы по состоянию на 19 ноября 2026 года.

На фронте за сутки произошло 205 боев, на Покровском направлении было уничтожено 80 оккупантов.

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