За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1620 российских оккупантов, уничтожили 1494 БПЛА и 52 артиллерийские системы. На фронте произошло 135 боевых столкновений, наибольшее количество атак противник совершил на Покровском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на утро 17 ноября 2026 года.

По данным военного командования, общие потери российской армии за сутки также пополнились двумя танками, шестью боевыми бронированными машинами, четырьмя реактивными системами залпового огня, тяжелой огнеметной системой и десятью наземными робототехническими комплексами.

Кроме того, украинские военные уничтожили 521 единицу автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.

Российские атаки и удары Сил обороны

За прошедшие сутки российские войска нанесли два ракетных и 90 авиационных ударов, сбросив 262 управляемые авиабомбы. Также противник применил 9018 дронов-камикадзе и осуществил 2284 обстрела украинских населенных пунктов и позиций Сил обороны.

В то же время украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, пункт управления беспилотниками и две артиллерийские системы.

Ситуация на фронте

Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 13 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Торецкого, Вольного, Доброполья, Светлого и Молодецкого, а также в направлении Кучерового Яра, Грузского, Мирного и Сергеевки.

На Гуляйпольском направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских военных, пытаясь продвинуться в сторону Терноватого, Долинки и Егоровки.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили четыре попытки россиян вклиниться в украинскую оборону вблизи Заречного и в направлении Лимана. Столько же атак зафиксировали на Славянском направлении — в сторону Озерного и Николаевки.

На Константиновском направлении оккупанты четыре раза пытались наступать в районе одноимённого города. На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили две атаки противника в сторону Охримовки.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска нанесли четыре авиаудара с применением восьми управляемых авиабомб и 18 раз обстреляли позиции украинских защитников и населенные пункты. Один из обстрелов был осуществлен из реактивной системы залпового огня.

На Краматорском направлении зафиксирована одна попытка штурма в сторону Попасного. В то же время на Купянском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях российские войска наступательных действий не проводили.

Также Генштаб сообщил, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Потери армии РФ по состоянию на 17 ноября выросли еще на 1620 оккупантов.

На фронте зафиксировали 133 боевых столкновения, самым горячим остается Покровское направление.

Украинские Су-27 нанесли удар по базе российских операторов дронов в Донецкой области.

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