На фронте за сутки произошло 181 боевое столкновение, больше всего — на Константиновском направлении

За прошедшие сутки на фронте произошло 181 боевое столкновение. Наиболее интенсивно российские войска атаковали на Константиновском направлении, где украинские защитники отразили 23 штурма. Всего противник нанес 88 авиационных ударов, сбросил 309 управляемых авиабомб и применил более 10 тысяч дронов-камикадзе.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские захватчики также осуществили 2755 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 45 — с применением реактивных систем залпового огня. Количество использованных противником дронов-камикадзе составило 10 270.

В то же время ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы и техники противника, три орудия, пункт управления беспилотниками и еще два важных объекта оккупантов.

Российским обстрелам подверглись населенные пункты Сумской области: Безсаловка, Кореньок, Толстодубовое, Уланово, Рогизно, Нескучное, Бачевск, Волфино, Вовковка, Козаче, Смолино, Бруски, Нововасильевка, Сопич, Барановка, Ровно, Смыкаревка и Новая Гута. Также под вражеским огнем оказалась Михальчина-Слобода Черниговской области.

По Товстодубовому российские войска нанесли авиационный удар. На северо-слобожанском и курском направлениях противник за прошедшие сутки применил шесть управляемых авиабомб, нанеся два авиационных удара, а также осуществил 47 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Южно-слобожанское направление

Украинские военные отразили пять атак российских захватчиков. Противник пытался наступать в районах Охримовки, Рыбалчино и Чугуновки.

Купянское направление

Российские войска пять раз пытались улучшить своё тактическое положение. Наступательные действия враг проводил в направлении Радьковки и Подолов.

Лиманское направление

Украинские защитники остановили три попытки оккупантов вклиниться в оборону. Штурмовые действия противник проводил в направлении Заречного, Закитного и Колодязов.

Славянское направление

Российские войска совершили пять атак в районах Озерного, Кривой Луки, Пискуновки и Рай-Александровки.

Краматорское направление

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска не проводили штурмовых действий на этом направлении.

Константиновское направление

Это направление стало одним из самых горячих на фронте за последние сутки. Украинские военные зафиксировали 23 атаки российских захватчиков.

Противник пытался наступать вблизи Константиновки, а также продвигаться в направлении Дружковки, Новоселовки, Николайполя, Новопавловки, Торецка, Вольного и Русиного Яра.

Покровское направление

На Покровском направлении украинские защитники отразили 19 атак противника. Российские войска пытались продвинуться в направлении Доброполья, Святогоровки, Черниговки, Мирного, Гулево, Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки.

Александровское направление

Российские оккупанты один раз пытались штурмовать украинские позиции в направлении Мирного.

Гуляйпольское направление

Противник десять раз атаковал позиции Сил обороны. Российские войска пытались продвинуться в направлении Успешного, Рождественки, Горкого и Егоровки.

Ореховское направление

На этом участке фронта российские захватчики дважды пытались атаковать в направлении Павловки и Красной Криницы.

Приднепровское направление

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска не проводили активных наступательных действий на Приднепровском направлении.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 24 октября 2026 года, составляют около 1 576 600 человек. За прошедшие сутки российские войска потеряли еще 1 980 военнослужащих.

За два месяца операторы 8-го полка Сил специальных операций уничтожили более 25 оккупантов и взяли в плен еще 13.

Силы обороны Украины 22 октября и в ночь на 23 октября нанесли удары по ряду военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях Украины. Среди поражённых целей — места хранения и запуска ударных беспилотников, склады боеприпасов и материально-технических средств, а также пункт управления российских войск.

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