В течение 18 ноября на фронте произошло 205 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наиболее активно оккупанты пытались наносить удары на Покровском и Константиновском направлениях.

«Всего с начала этих суток произошло 205 боевых столкновений. Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросил 181 управляемую авиабомбу. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 2960 дронов-камикадзе и осуществил 1523 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск», — говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты провели три штурмовые операции, нанесли один авиаудар, сбросив одну управляемую авиабомбу, и осуществили 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районах Охримовки, Резникового и Колодезного.

На Купянском направлении враг один раз штурмовал в сторону Митрофановки.

Пять попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону Мирного, Заречного, Лимана и Ямполя. Бой продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны сдерживали 12 попыток захватчиков продвинуться вперёд в районе населённых пунктов Пискуновка, Кривая Лука, Ямполь и Николаевка. Одна из этих атак продолжается.

На Краматорском направлении противник пытался укрепить свои позиции, нанося удары в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Николайполя, Кучерового Яра, Торецкого, Софиевки и Вольного.

17 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Ганновка, Черниговка, Доброполье, Новофедоровка, Новогришино, Мирное, Сергеевка, Молодецкое и Новоподогороднее. Две из этих атак еще продолжаются.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 73 оккупанта, 7 — ранены; уничтожено десять единиц автомобильной техники, два специальных средства и 31 укрытие противника. Повреждены танк, две единицы автомобильной техники, три пушки, три специальных средства, пункт управления БПЛА и 79 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 162 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении противник не проводил штурмовых действий.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в сторону населенных пунктов Долинка и Егоровка.

На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться в сторону Заречного.

На Приднепровском направлении оккупанты не проводили штурмовых действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, подытожили в Генштабе ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации по состоянию на 22:00.

На фронте за сутки произошло 139 боев, наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении.

На временно оккупированной территории Запорожской области украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня. Установку обнаружили вблизи лесополосы в тылу противника, после чего операторы беспилотников нанесли точный удар. Дрон попал в боекомплект, что привело к уничтожению РСЗО.

17 ноября в Кемеровской области РФ потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс из Новосибирска в Канск. По предварительным данным российских СМИ, погиб весь экипаж. Телеканалы сообщают о 17 жертвах.

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