За прошедшие сутки на фронте произошло 211 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наибольшее количество атак было зафиксировано на Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

На Константиновском направлении украинские защитники отразили 24 вражеские атаки, на Покровском – 19, а на Гуляйпольском – 18 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар и 82 авиаудара, в ходе которых сбросил 263 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 9576 дронов-камикадзе и осуществили 2478 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 42 — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты:

Безсаловка, Коренек, Товстодубовое, Уланово, Рогизно, Нескучное, Бачевск, Вовковка, Яструбщина, Лужки, Сопич, Кучеровка, Искрисковщина, Студенок, Малая Слободка, Фотовиж, Смолино, Козаче, Середина-Буда, Волфино, Великая Березка, Шпиль Сумской области;

Гута-Студенецкая, Камень, Блешня, Логи Черниговской области.

Авиаудару подвергся населённый пункт Пустогород.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района скопления живой силы и техники, две пушки и один пункт управления БПЛА противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанёс три авиаудара, применив шесть кассетных бомб, и осуществил 37 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Чайковка, Охримовка, Малая Вовча и Шевьяковка.

На Купянском направлении враг не пытался улучшить своё положение.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты проводили восемь атак в сторону населенных пунктов Степовое, Колодцы, Лиман, Заречное, Донецкое и Диброва.

На Славянском направлении противник совершил четыре атаки в районах населенных пунктов Орехуватка, Ямполь, Кривая Лука и Николаевка.

На Краматорском направлении оккупанты провели одну штурмовую операцию в сторону Васютинского.

На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. По уточненной информации, захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Долгой Балки, Дружковки, Русиного Яра, Петровки, Торецкого, Приюта, Вольного и Золотого Колодца.

Девятнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Новый Донбасс, Ганновка, Родинское, Светлое, Новогришино, Мирное, Сергеевка, Котлино, Молодецкое, Новоподгородное и Новопавловка.

На Александровском направлении враг не проводил штурмовых действий.



На Гуляйпольском направлении оккупанты 18 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Успешное, Тернуватое, Егоровка, Горкое и Чаривное.

На Ореховском направлении оккупанты провели две атаки в сторону Егоровки.

На Приднепровском направлении оккупанты не проводили штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



191 столкновение за сутки — россияне давят на Константиновском и Покровском направлениях.

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