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На фронте за сутки зафиксировано 185 боевых столкновений, наиболее ожесточённые — на Покровском направлении

UA NEWS 26 Октября 2026 23:00
На фронте за сутки зафиксировано 185 боевых столкновений, наиболее ожесточённые — на Покровском направлении

С начала суток понедельника, 26 октября, на фронте произошло 185 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском и Константиновском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Вражеские обстрелы

Противник нанёс 48 авиационных ударов, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6385 дронов-камикадзе и осуществил 2007 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли один авиаудар, применили две управляемые авиабомбы, осуществили 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — с применением РСЗО. 

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Волоховское, Охримовка, Шабельное и Чугуновка. Две из этих атак еще продолжаются.

На Купянском направлении враг трижды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки. Бой продолжается.

Бои на востоке

Семь попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону Зеленой Долины, Колодязов и Лимана. Одна атака продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперёд в районе населённых пунктов Озерное, Кривая Лука и Николаевка. Одна штурмовая операция противника продолжается.
 

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил. 

  • На Константиновском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Райского, Новопавловки, Вольного и Кучерового Яра. Одна штурмовая операция противника продолжается.

  • Двадцать пять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Донбасс, Доброполье, Вольное, Святогоровка, Светлое, Мирное, Сергеевка, Молодецкое, Новониколаевка и Филия. Три атаки продолжаются. 

  • По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 45 оккупантов, 5 — ранены; уничтожено шесть единиц автомобильной техники, одно специальное средство, четыре укрытия. Повреждены четыре единицы автомобильной техники и 40 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 146 беспилотных летательных аппаратов различных типов. 

  • Обстановка на юге

  • На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Поддубного.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили десять вражеских атак в сторону населенных пунктов Рождеванка, Воздвижовка, Новое Запорожье, Верхняя Терса, Горкое и Чаривное. Бой продолжается.
     

  • На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.

  • На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. 

  • Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00.

  • Генеральный штаб Украины назвал самые горячие участки фронта за последние сутки.
     
  • Напомним, DeepState зафиксировал продвижение россиян в районе Константиновки и Воздвижевки.
     

  • Ранее Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки по состоянию на 26 октября.

  • Добавим, что украинские военные нанесли удары по российским РЛС и пунктам управления.

  • На фронте за сутки произошло 146 боевых столкновений — наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении.

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