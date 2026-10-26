С начала суток понедельника, 26 октября, на фронте произошло 185 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском и Константиновском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Вражеские обстрелы

Противник нанёс 48 авиационных ударов, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6385 дронов-камикадзе и осуществил 2007 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли один авиаудар, применили две управляемые авиабомбы, осуществили 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — с применением РСЗО.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Волоховское, Охримовка, Шабельное и Чугуновка. Две из этих атак еще продолжаются.

На Купянском направлении враг трижды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки. Бой продолжается.

Бои на востоке

Семь попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону Зеленой Долины, Колодязов и Лимана. Одна атака продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперёд в районе населённых пунктов Озерное, Кривая Лука и Николаевка. Одна штурмовая операция противника продолжается.



На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Райского, Новопавловки, Вольного и Кучерового Яра. Одна штурмовая операция противника продолжается.

Двадцать пять атак совершил враг на Покровском направлении . Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Донбасс, Доброполье, Вольное, Святогоровка, Светлое, Мирное, Сергеевка, Молодецкое, Новониколаевка и Филия. Три атаки продолжаются.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 45 оккупантов, 5 — ранены ; уничтожено шесть единиц автомобильной техники, одно специальное средство, четыре укрытия. Повреждены четыре единицы автомобильной техники и 40 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 146 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Обстановка на юге

На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Поддубного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили десять вражеских атак в сторону населенных пунктов Рождеванка, Воздвижовка, Новое Запорожье, Верхняя Терса, Горкое и Чаривное. Бой продолжается.



На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00.

Генеральный штаб Украины назвал самые горячие участки фронта за последние сутки .



. Н а помним , DeepState зафиксировал продвижение россиян в районе Константиновки и Воздвижевки.



помним Ранее Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки по состоянию на 26 октября.

Добавим, что украинские военные нанесли удары по российским РЛС и пунктам управления.

На фронте за сутки произошло 146 боевых столкновений — наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении.

Читай нас в