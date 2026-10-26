На фронте за сутки зафиксировано 185 боевых столкновений, наиболее ожесточённые — на Покровском направлении
С начала суток понедельника, 26 октября, на фронте произошло 185 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском и Константиновском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Вражеские обстрелы
Противник нанёс 48 авиационных ударов, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6385 дронов-камикадзе и осуществил 2007 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли один авиаудар, применили две управляемые авиабомбы, осуществили 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — с применением РСЗО.
Бои в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Волоховское, Охримовка, Шабельное и Чугуновка. Две из этих атак еще продолжаются.
На Купянском направлении враг трижды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки. Бой продолжается.
Бои на востоке
Семь попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону Зеленой Долины, Колодязов и Лимана. Одна атака продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперёд в районе населённых пунктов Озерное, Кривая Лука и Николаевка. Одна штурмовая операция противника продолжается.
На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Райского, Новопавловки, Вольного и Кучерового Яра. Одна штурмовая операция противника продолжается.
Двадцать пять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Донбасс, Доброполье, Вольное, Святогоровка, Светлое, Мирное, Сергеевка, Молодецкое, Новониколаевка и Филия. Три атаки продолжаются.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 45 оккупантов, 5 — ранены; уничтожено шесть единиц автомобильной техники, одно специальное средство, четыре укрытия. Повреждены четыре единицы автомобильной техники и 40 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 146 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Обстановка на юге
На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Поддубного.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили десять вражеских атак в сторону населенных пунктов Рождеванка, Воздвижовка, Новое Запорожье, Верхняя Терса, Горкое и Чаривное. Бой продолжается.
На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00.
- Генеральный штаб Украины назвал самые горячие участки фронта за последние сутки.
- Напомним, DeepState зафиксировал продвижение россиян в районе Константиновки и Воздвижевки.
Ранее Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки по состоянию на 26 октября.
Добавим, что украинские военные нанесли удары по российским РЛС и пунктам управления.
На фронте за сутки произошло 146 боевых столкновений — наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении.