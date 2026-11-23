С начала 23 ноября на фронте произошло 123 боевых столкновения. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Константиновском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. На Покровском направлении украинские военные ликвидировали 30 российских оккупантов и уничтожили склад боеприпасов.

Обстрелы

Противник нанёс 50 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 5213 дронов-камикадзе и осуществил 1517 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток агрессор совершил 1 атаку, нанёс три авиаудара, сбросив семь КАБ, и осуществил 70 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Охримовка.



На Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил.

Обстановка на Востоке

Две попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районе Заречного в сторону Лимана.



На Славянском направлении Силы обороны останавливали три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Диброва и Ямполь. Одна из этих атак продолжается.



На Краматорском направлении противник не атаковал.



На Константиновском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов: в районе населенных пунктов Константиновка, Вольное и в сторону Николайполя, Кучерового Яра. Три атаки еще продолжаются.



Десять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Черниговка, Доброполье, Васильевка, Мирное, Молодецкое и в направлении Сергеевки.



По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 30 оккупантов, 23 — ранены; уничтожено шесть единиц автомобильной техники, одно средство РЭБ, 10 специальных средств, два пункта управления БПЛА, склад боеприпасов и 37 укрытий противника. Повреждено шесть единиц автомобильной техники, шесть орудий, три специальных средства, 12 пунктов управления БПЛА и 127 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 334 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник штурмовых действий не проводил.



На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Новое Запорожье и Рождественка.



На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты не проводили штурмовых действий.



На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



На фронте за сутки произошло 149 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои велись на двух направлениях.

За прошедшие сутки 21 ноября российская армия потеряла в войне против Украины еще около 2310 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения потери личного состава РФ, по оценке Генерального штаба ВСУ, достигли примерно 1 миллиона 637 тысяч человек.

Читай нас в