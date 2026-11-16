На фронте зафиксировано 133 боевых столкновения, наиболее напряжённой ситуация остаётся на Покровском направлении
За сутки на фронте произошло 133 боевых столкновения. Наибольшую активность российские войска проявили на Покровском направлении, где 13 раз пытались атаковать позиции Сил обороны Украины.
В ходе этих штурмов оккупанты потеряли почти 70 военнослужащих.
«Всего с начала этих суток произошло 133 боевых столкновения. Противник нанес один ракетный удар, совершил 57 авиационных ударов, сбросил 165 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6262 дрона-камикадзе и осуществил 1803 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск», — говорится в публикации.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения, оккупанты нанесли один авиаудар, сбросили две управляемые авиабомбы и осуществили 16 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в сторону населённого пункта Охримовка.
На Купянском направлении оккупанты не проводили штурмовых действий.
Четыре попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении вблизи Заречного и в сторону населенного пункта Лиман.
На Славянском направлении Силы обороны отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону Озерного и Николаевки.
На Краматорском направлении противник один раз атаковал в сторону Попасного.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили четыре вражеских штурма в районе населенного пункта Константиновка. Одно боестолкновение продолжается.
Тринадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Торецкое, Вольное, Доброполье, Светлое, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Грузкое, Мирное, Сергеевка. Один вражеский штурм продолжается.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 54 оккупанта, ранено 14; уничтожено шесть единиц автомобильной техники, пять специальных средств, два пункта управления БПЛА и 39 укрытий противника. Повреждено восемь единиц автомобильной техники, две пушки, одно специальное средство, четыре пункта управления БПЛА, 96 укрытий противника и склад ГСМ. Уничтожено или подавлено 332 беспилотных летательных аппарата различных типов.
На Александровском направлении штурмовые действия не зафиксированы.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Тернувато, Долинка и Егоровка.
На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты не проводили штурмовых действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Об этом сообщается со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 16.11.2026 в Facebook.
На фронте за сутки произошло 171 столкновение, наиболее ожесточенные — под Покровском.
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