За сутки на фронте произошло 133 боевых столкновения. Наибольшую активность российские войска проявили на Покровском направлении, где 13 раз пытались атаковать позиции Сил обороны Украины.

В ходе этих штурмов оккупанты потеряли почти 70 военнослужащих.

«Всего с начала этих суток произошло 133 боевых столкновения. Противник нанес один ракетный удар, совершил 57 авиационных ударов, сбросил 165 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6262 дрона-камикадзе и осуществил 1803 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск», — говорится в публикации.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения, оккупанты нанесли один авиаудар, сбросили две управляемые авиабомбы и осуществили 16 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в сторону населённого пункта Охримовка.

На Купянском направлении оккупанты не проводили штурмовых действий.

Четыре попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении вблизи Заречного и в сторону населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону Озерного и Николаевки.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал в сторону Попасного.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили четыре вражеских штурма в районе населенного пункта Константиновка. Одно боестолкновение продолжается.

Тринадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Торецкое, Вольное, Доброполье, Светлое, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Грузкое, Мирное, Сергеевка. Один вражеский штурм продолжается.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 54 оккупанта, ранено 14; уничтожено шесть единиц автомобильной техники, пять специальных средств, два пункта управления БПЛА и 39 укрытий противника. Повреждено восемь единиц автомобильной техники, две пушки, одно специальное средство, четыре пункта управления БПЛА, 96 укрытий противника и склад ГСМ. Уничтожено или подавлено 332 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении штурмовые действия не зафиксированы.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Тернувато, Долинка и Егоровка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты не проводили штурмовых действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Об этом сообщается со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 16.11.2026 в Facebook.

На фронте за сутки произошло 171 столкновение, наиболее ожесточенные — под Покровском.

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