На фронте за сутки произошло 179 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском направлении, где российские войска 16 раз пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины. В ходе этих штурмов оккупанты потеряли почти 60 военнослужащих.

«Всего с начала этих суток произошло 179 боевых столкновений. Противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 200 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 4877 дронов-камикадзе и осуществил 1862 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск», — говорится в публикации.

По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском направлении враг атаковал в районах Покровки и Бояро-Лежачи, где произошло два боевых столкновения.

За сутки на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано шесть атак противника в районе Терновой, Старицы, Рыбалчиного и Амбарного.

На Лиманском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Новосергиевки, Ставков, Лимана и Заречного, один бой продолжается до сих пор.

Две атаки оккупантов отбиты на Славянском направлении в районах Никоноровки и Николаевки.

На Константиновском направлении наши подразделения пресекли продвижение противника в 10 случаях в районах Константиновки и Дружковки.

Всего на Покровском направлении отражено 16 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Вольное, Новый Донбасс, Черниговка, Доброполье, Сергиевка, Молодецкое и Новопавловка.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 46 оккупантов и 12 — ранены; уничтожено 12 единиц автомобильной, 11 единиц специальной техники, шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, два склада боеприпасов и 32 укрытия противника. Повреждено восемь единиц автомобильной техники, три артиллерийские системы, четыре единицы специальной техники, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 178 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 171 беспилотный летательный аппарат различных типов.

Девять атак зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Злагода, Тернуватое, Долинка, Горкое и Егоровка.

На Купянском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Об этом сообщается со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 04.11.2026 в Facebook.

Черновицкая бригада ТрО за месяц поразила более 1000 вражеских целей в Донецкой области.

Украинские военные в октябре поразили не менее 30 стратегических объектов в России.

Силы обороны Украины с начала года поразили более тысячи российских катеров и лодок.

Добавим, что Силы обороны поразили пусковую установку «Искандер-М».

На фронте за сутки произошло 211 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои велись на Константиновском направлении.

За сутки бойцы ВСУ ликвидировали ещё 1590 оккупантов, — Генштаб.

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