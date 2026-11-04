На фронте зафиксировано 179 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении
На фронте за сутки произошло 179 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском направлении, где российские войска 16 раз пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины. В ходе этих штурмов оккупанты потеряли почти 60 военнослужащих.
«Всего с начала этих суток произошло 179 боевых столкновений. Противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 200 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 4877 дронов-камикадзе и осуществил 1862 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск», — говорится в публикации.
По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском направлении враг атаковал в районах Покровки и Бояро-Лежачи, где произошло два боевых столкновения.
За сутки на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано шесть атак противника в районе Терновой, Старицы, Рыбалчиного и Амбарного.
На Лиманском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Новосергиевки, Ставков, Лимана и Заречного, один бой продолжается до сих пор.
Две атаки оккупантов отбиты на Славянском направлении в районах Никоноровки и Николаевки.
На Константиновском направлении наши подразделения пресекли продвижение противника в 10 случаях в районах Константиновки и Дружковки.
Всего на Покровском направлении отражено 16 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Вольное, Новый Донбасс, Черниговка, Доброполье, Сергиевка, Молодецкое и Новопавловка.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 46 оккупантов и 12 — ранены; уничтожено 12 единиц автомобильной, 11 единиц специальной техники, шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, два склада боеприпасов и 32 укрытия противника. Повреждено восемь единиц автомобильной техники, три артиллерийские системы, четыре единицы специальной техники, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 178 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 171 беспилотный летательный аппарат различных типов.
Девять атак зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Злагода, Тернуватое, Долинка, Горкое и Егоровка.
На Купянском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Об этом сообщается со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 04.11.2026 в Facebook.
Черновицкая бригада ТрО за месяц поразила более 1000 вражеских целей в Донецкой области.
Украинские военные в октябре поразили не менее 30 стратегических объектов в России.
Силы обороны Украины с начала года поразили более тысячи российских катеров и лодок.
Добавим, что Силы обороны поразили пусковую установку «Искандер-М».
На фронте за сутки произошло 211 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои велись на Константиновском направлении.
За сутки бойцы ВСУ ликвидировали ещё 1590 оккупантов, — Генштаб.