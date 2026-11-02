За сутки на фронте произошло 191 боевое столкновение Сил обороны Украины с российскими войсками. Наиболее интенсивные бои велись на Константиновском направлении, где украинские защитники отразили почти 20 вражеских штурмов.

«Всего с начала этих суток произошло 191 боевое столкновение. Противник нанес 44 авиаудара, сбросил 146 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 4304 дрона-камикадзе и осуществил 1946 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», — говорится в публикации.

По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты восемь раз проводили штурмовые действия и осуществили 42 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Волчанские Хутора, Охримовка, Шабельное, Чугуновка, Амбарное. Одна из этих атак продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг трижды штурмовал в сторону Радьковки. Бой продолжается.

Шесть попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону Нового, Колодязов, Лимана и Заречного. Одна атака продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили попытку захватчиков продвинуться вперёд в районе населённого пункта Ямполь.

На Краматорском направлении противник не проводил штурмовых действий.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 19 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Райского, Софиевки, Кучерового Яра и Вольного.

Двенадцать атак совершал враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Молодецкое, Новопавловка, Черниговка, Светлое, Доброполье, Мирное и Сергеевка. Бой продолжается.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 65 оккупантов, 14 — ранены; уничтожено три единицы автомобильной техники, два специальных средства и два укрытия противника. Повреждено девять единиц автомобильной техники, два средства РЭБ, пункт управления БПЛА и 43 укрытия противника. Уничтожено или подавлено 120 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг не проводил штурмовых действий.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили семь вражеских атак в сторону населенных пунктов Успешное, Тернуватое, Горкое и Чаривное.

На Ореховском направлении оккупанты провели одну штурмовую операцию, атакуя в сторону Червоной Криницы.

На Приднепровском направлении оккупанты не проводили штурмовых действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Об этом сообщается со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 02.11.2026 в Facebook.

Российские оккупационные войска продвинулись на Запорожском и Донецком направлениях. В частности, изменения на линии фронта зафиксированы вблизи Воздвижевки и Луговского в Запорожской области, а также возле села Майское в Донецкой области.

Российские оккупационные войска продвинулись вблизи Малых Щербаков и Щербаков в Запорожской области.

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