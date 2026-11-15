На фронте погибла единственная женщина-военнослужащая Чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура

На фронте в борьбе за независимость Украины погибла военнослужащая и оператор беспилотников Чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура — одесситка с позывным Раяна. Она была единственной женщиной в составе этого подразделения, выполняла сложные боевые задачи на Донецком направлении и до последнего боролась за свободное будущее для своего сына.

О потере сообщили общественная организация «Лига мусульманок Украины» и председатель Всеукраинской ассоциации общественных организаций «Альраид» Сейран Арифов.

В гражданской жизни Раяна работала тренером по тайскому боксу, воспитывала сына и посещала мечеть в Киеве. В 2024 году она решила вступить в Силы обороны Украины, прошла курсы управления БПЛА и стала первой женщиной-добровольцем в батальоне. На передовой защитница не только уничтожала вражескую технику с помощью дронов, но и возглавляла продовольственный штаб подразделения, а также заботилась о мечети в прифронтовой Константиновке.

Побратимы и волонтеры вспоминают Раяну как чрезвычайно мужественный, решительный и светлый человек. Украинский защитник Мурад Насиров отметил, что её самопожертвование стало доказательством того, что любовь к Родине и достоинство не имеют национальности. Теплыми воспоминаниями о ней также поделилась руководительница фонда имени Героя Украины Сергея Коновала Ольга Коновал, подчеркнув, что Украина потеряла фантастическую женщину-воина.

Источник: ОО «Лига мусульманок Украины», Сейран Арифов.

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