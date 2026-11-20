На фронте погиб военнослужащий, солист Запорожской областной филармонии, артист и ведущий городских мероприятий Богдан Хижняк.

«На фронте погиб Богдан Хижняк, талантливый солист Запорожской филармонии, защитник страны, волонтер, искренний человек, замечательный отец и надежный всегда и во всем. Осиротела ещё одна семья художников, но он всегда будет рядом с нами. Искренние соболезнования жене Юлии Хижняк, родным, близким и коллегам, это невосполнимая утрата, скорбим вместе. Низкий поклон Богдану за защиту», — написала Конарева.

После начала полномасштабного российского вторжения Богдан Хижняк присоединился к волонтерской деятельности, а впоследствии, в том же 2022 году, поступил на военную службу.

В мае 2023 года защитник получил почетный нагрудный знак «Золотой крест». Соответствующий приказ подписал тогдашний Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

О гибели защитника рассказала бывшая руководительница Запорожской областной филармонии Ирина Конарева.

Ранее сообщалось, что погиб бывший мэр Равы-Русской и глава Львовской областной организации ВО «Свобода» Николай Зинько.

На фронте погиб видеооператор из Полтавы Василий Величко. Он работал на местных телеканалах ИРТ и «Мисто Плюс», а впоследствии вступил в ряды Вооруженных сил Украины. О гибели защитника 16 октября сообщила его жена.

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