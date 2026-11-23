В ноябре на фронте погиб сумской фотограф, видеооператор и военнослужащий Артур Назаров. По данным Института массовой информации, он стал 146-м представителем СМИ, погибшим в результате российской агрессии против Украины.

В гражданской жизни Назаров работал фрилансером, был известен в журналистском сообществе региона и сотрудничал с сумской газетой «Панорама», вместе с редакцией которой создавал мемориальный проект «Слава Героям» о погибших в АТО земляках. Во время Революции достоинства он работал фотографом на Майдане, фиксируя штурмы, ротацию снайперов и человеческие потери, где и сам получил ранение, а в 2014–2015 годах воевал на востоке Украины, продолжая заниматься фотографией.

После начала полномасштабного вторжения РФ Назаров вновь встал на защиту государства и вместе с единомышленниками организовал в Сумах группу «Горячие бармены», участники которой изготавливали коктейли Молотова, а также занимались наземной и авиационной разведкой.

Источник: Институт массовой информации.

Суд официально признал погибшим журналиста и военнослужащего Самуила Проскурякова, который пропал без вести во время выполнения боевого задания в Херсонской области 15 октября 2022 года. В течение четырёх лет информации о его судьбе не было.

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