В Харьковской области женщина погибла в результате взрыва взрывного устройства, её дочь получила ранения

Трагедия произошла возле села Карасовка Золочевской общины, где две женщины подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Одна из них погибла, другая получила ранения, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

«В результате взрыва погибла 60-летняя женщина. Ее 30-летняя дочь получила ранения руки, в настоящее время ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Синегубов в Telegram-канале.

Российские войска атаковали Черкасскую область, в результате чего была повреждена газовая инфраструктура. Часть жителей временно осталась без газоснабжения.

Российские войска в течение суток, с утра 12 по утро 13 ноября, нанесли более 50 ударов по 25 населенным пунктам в 14 территориальных общинах Сумской области. В результате обстрелов двое человек погибли, еще один человек получил ранения.

В течение суток российские войска атаковали 52 населенных пункта Запорожской области. В результате ударов по Запорожью и Запорожскому району пострадали 15 человек, среди них двое детей.

В результате атаки беспилотника по Сумской области 12 ноября погибли двое местных жителей в возрасте 57 и 47 лет. Мужчины находились возле мотоцикла в Середино-Будской общине Шосткинского района, сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

В результате российского удара по Виннице пострадали люди, а также было повреждено здание детского сада. О последствиях атаки сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области, в частности многоэтажный дом в областном центре. В результате обстрела шесть человек получили ранения, а часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

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