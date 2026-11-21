В ходе операции «Медвежья ловушка» на севере Харьковской области украинские военные применили тактику отвлекающего удара, бронетехнику и массированное использование беспилотников. Это помогло сорвать планы российского командования по окружению подразделений ВСУ. Важными составляющими операции также стали строгая оперативная безопасность и дистанционное минирование путей снабжения российских войск.

Аналитики отмечают, что российские военные чиновники заявляли о якобы успешном окружении тысяч украинских военнослужащих в этом районе.

Кремль продолжает использовать такие утверждения, пытаясь убедить западные страны принять вымышленную Россией линию фронта в качестве основы для мирных переговоров. Однако на самом деле в это время украинские подразделения проводили операцию по освобождению территорий.

По информации ISW, 20 ноября украинский полк сообщил, что в рамках операции «Медвежья ловушка» освобождено 204 квадратных километра территории и 14 населенных пунктов к северу и северо-востоку от Великого Бурлука.

Согласно карте, украинские военные освободили следующие села:

Комисарово;

Широкое;

Черное;

Нефедовка;

Шевьяковка;

Водяное;

Долгенькое;

Зарубинка;

Устиновка;

Ивашкино;

Анискино;

Вильхуватка;

Довжанка;

Чугуновка.

В то же время под контролем российских войск остаются четыре населенных пункта: Озерное, Березники, Артильное и Рубленое.

Командир 475-го штурмового полка ВСУ подполковник Александр Настенко рассказал украинской службе BBC, что во время операции военные соблюдали строгие меры оперативной безопасности. По его словам, операция продолжается, а украинские подразделения продолжают зачищать отдельные приграничные населенные пункты.

По оценке ISW, российское командование планировало замкнуть окружение украинских сил вблизи села Приколотное. Для этого войска РФ должны были наступать одновременно с двух направлений: с востока — через Артильное и Вильхуватку, а с запада — через Волчанск и Белый Колодец.

В конце июня 2026 года российские подразделения пересекли границу вблизи Артильного и продвинулись в направлении Приколотного. Тогда украинские военные источники оценивали ситуацию как почти критическую.

В то же время ISW не нашел подтверждений тому, что российским войскам удалось окружить украинские подразделения в этом районе. Это происходило несмотря на заявления Министерства обороны РФ и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в сентябре и октябре.

Российские военные чиновники утверждали, что в окружение попали тысячи украинских военнослужащих. Эти заявления также распространяли российские пропагандисты. 20 ноября один из связанных с Кремлем блогеров вновь сообщил о боях вблизи Приколотного.

Как отметили аналитики ISW, сообщения об операции «Медвежья ловушка» свидетельствуют о том, что украинские военные использовали бронетехнику, в частности, для проведения отвлекающей атаки. Её целью было заставить россиян сосредоточить силы в ложном направлении и заманить их в зону поражения беспилотников.

В частности, ВСУ задействовали танк Т-80 и танк М-1 «Абрамс» во время атаки на Вильхуватку. Это должно было создать впечатление, что именно на этом участке состоится основной украинский удар.

Российское командование восприняло эти действия как подготовку к масштабному наступлению и перебросило в район Вильхуватки резервные подразделения. Однако украинские операторы беспилотников нанесли удары по российским силам, пока те концентрировались на ложном направлении. После этого украинские военные атаковали на других участках.

Командир 475-го штурмового полка ВСУ Александр Настенко также сообщил, что во время других атак украинские военные применяли танки и боевые машины пехоты Bradley.

Еще одним важным элементом операции, по данным ISW, стало использование сетевых систем с ретрансляторами для дистанционного минирования российских наземных путей сообщения.

Такие системы позволяли минировать маршруты примерно в 30 километрах от линии фронта, затрудняя передвижение и снабжение российских подразделений.

Кроме того, украинские военные обеспечили строгую оперативную безопасность. Благодаря этому российское командование не смогло своевременно определить истинный замысел операции и подготовиться к действиям ВСУ.

Таким образом, сочетание отвлекающих атак бронетехникой, массированного применения дронов, дистанционного минирования и сокрытия планов позволило украинским силам провести успешную операцию на севере Харьковской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 21 ноября 2026 года, составляют около 1 634 860 человек.

С начала суток 20 ноября 2026 года на фронте произошло 157 боевых столкновений. Больше всего атак российские войска совершили на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 16 попыток продвинуться вперёд. В целом противник нанёс ракетные и авиационные удары, сбросил 165 управляемых авиабомб и применил более 4,5 тысячи дронов-камикадзе.

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