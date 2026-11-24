Жители оккупированной Россией Кинбурнской косы могут не пережить зиму из-за острой нехватки продуктов питания и медикаментов. Люди, которым удалось выехать из зоны оккупации, сообщают о гуманитарной катастрофе и угрозе голодной смерти для тех, кто остался в осаде.

В селах Покровское, Васильевка и Геройское до сих пор находятся около 100 гражданских лиц, преимущественно пожилого возраста. По словам местных жителей, у них почти не осталось средств для выживания. Весь скот пришлось забить из-за отсутствия корма, а стада одичавших лошадей, как утверждается, расстреляли российские военные.

Местные жители описывают ситуацию как ещё более тяжёлую, чем в Олешках. Населённые пункты отрезаны водой, а побережье плотно заминировано. Единственный путь на материк люди называют «дорогой смерти», ведь при попытках выехать мирные жители регулярно подрываются на российских минах.

Грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, россияне заблокировали украинцам любой доступ к продуктам и медикаментам — их невозможно даже купить. Фактически российские оккупанты превратили мирных жителей в заложников и используют их в качестве «живого щита», срывая любые попытки эвакуации. Без срочного привлечения внимания общественности и внешней помощи большинство жителей косы не доживет до весны.

Важно: только что стало известно, что Силы обороны Юга рассматривают возможность проведения гуманитарной миссии для спасения людей. Как сообщил командир ОТУ «Одесса» полковник Денис Носиков, военные изучают варианты доставки жителям оккупированной косы жизненно необходимых продуктов и лекарств.

Справка:

Кинбурнская коса — песчаная территория на юге Николаевской области, расположенная в 4–7,5 км от Очакова. Она является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Чёрное море от Днепровско-Бугского лимана. Территория косы входит в состав Черноморского биосферного заповедника.

Российские войска оккупировали Кинбурнскую косу в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения. С тех пор она остается под российской оккупацией.

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