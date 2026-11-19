В Яготинской общине Киевской области продолжает действовать временный график отключений электроэнергии: три часа со светом и девять часов без электроснабжения. Ситуация остается сложной из-за повторных российских обстрелов.

Повреждения энергетического оборудования очень серьезные, поэтому его восстановление требует времени.

Несмотря на постоянную угрозу новых ударов, энергетики продолжают ремонтные работы. Специалисты делают всё возможное, чтобы вернуть повреждённое оборудование в рабочее состояние и восстановить электроснабжение для жителей общины.

Об этом сообщает ДТЭК.

Ограничения электроснабжения будут введены в течение суток из-за последствий российских атак на энергосистему.

В течение суток оккупанты наносили удары по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии. По состоянию на утро 19 ноября отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях.

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