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В Киевской области локализовали пожар на складах после российской атаки

UA NEWS 14 Ноября 2026 20:52
В Киевской области локализовали пожар на складах после российской атаки

В Вышгородском районе Киевской области спасатели локализовали пожар на складах, возникший в результате российского удара 14 ноября.

 

«В результате вражеского обстрела в Вышгородском районе возник пожар в трех складских помещениях. На данный момент пожар локализован. Спасатели проводят работы по разборке завалов и заливке конструкций, чтобы предотвратить повторное возгорание», — говорится в сообщении спасателей.

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На месте происшествия вместе со спасателями работают волонтеры отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста. Также специалисты других служб проводят замеры качества воздуха в месте попадания. По результатам проверки качество воздуха соответствует норме. «Работы продолжаются», — добавили в ГСЧС.

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Напомним, в Киеве обломки российских дронов обнаружили как минимум в двух районах.

В Запорожье число пострадавших от российской атаки возросло до 22.

Российский удар по Павлограду унес жизнь одного человека, число раненых возросло до десяти.

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